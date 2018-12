Alianza Lima no se resigna en su sueño de llegar al bicampeonato y sale con todo para buscar vencer a Sporting Cristal y forzar un tercer partido. Es complicado porque incluso los íntimos no tendrán a sus hinchas en el estadio; sin embargo quedó claro que eso no significará que enfrentarán solos a los celestes.

Así lo dejaron claro los aficionados de Alianza Lima, quienes a la salida del equipo rumbo al Nacional, armaron una 'fiesta' en las calles y le mostraron su respaldo al equipo de Pablo Bengoechea.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: juegan, este domingo, la final de vuelta en el Estadio Nacional



La gente blanquiazul llegó a Matute para ver juntos el compromiso y aprovecharon para dejar la garganta y llenar de confianza al equipo antes del partidazo contra los cerveceros.

Alineaciones de Cristal y Alianza Lima en el Nacional [FOTOS]

La derrota en Matute por 4 a 1 dolió mucho en La Victoria, pero no hay tiempo para lamentarse, la llave sigue abierta, y los hinchas lo comprenden bien. Alianza Limallegará con confianza y respaldo.

Sale el equipo rumbo al estadio Nacional con el respaldo de la gente blanquiazul que llegó a #Matute para alentar al equipo. Vamos grones!



📹 @Abel1901_pic.twitter.com/GHHuXvw6My — Los Renegrones (@LosRenegrones) 16 de diciembre de 2018