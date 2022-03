Todavía no está apto físicamente para reaparecer y jugar por Alanza Lima, pero eso no le impide acompañar al equipo. Jefferson Farfán no quiso perderse el duelo ante Sporting Cristal y dijo presente en el Estadio Alejandro Villanueva, donde se juega el partido por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Las cámaras captaron a la ‘Foquita’ cerca del borde del campo de Matute por el lado de la tribuna oriente, viendo con atención las acciones. La presencia de Farfán en el estadio aliancista ha sido una constante. También estuvo ante Atlético Grau y Carlos A. Mannucci.

En lo que va del 2022, Jefferson Farfán no ha podido disputar ningún partido. Su último juego fue el 28 de noviembre del año pasado, día en que los ‘Íntimos’ empataron con Sporting Cristal en la segunda final y, con ese resultado, se consagraron campeones.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: la previa

En la previa del Alianza Lima vs. Sporting Cristal, Josepmir Ballón, capitán del equipo blanquiazul, conversó con la prensa de la institución y dejó claro que el plantel se encuentra trabajando duramente para poder cumplir con los objetivos trazados esta temporada.

Por su parte, Christofer Gonzáles también palpita lo que será el Alianza Lima vs. Sporting Cristal de este domingo, encuentro que ve muy complicado de sacar adelante, debido a las figuras con las que cuenta el rival de turno para la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1.

Cabe destacar que las últimas ocasiones en la que Alianza vs. Cristal se vieron las caras, fue por los Play Offs de la temporada pasada, dejando una victoria -por la mínima diferencia- para los íntimos en el duelo de ida y un empate sin goles en el de vuelta, lo que le permitió a los de Carlos Bustos alzar la copa de 2021.





