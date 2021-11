El Alianza Lima vs. Sporting Cristal podrá contar con más público del previamente confirmado para las finales. Así lo dio a conocer Hernando Cevallos, Ministro de Salud, quien confirmó que la ampliación ya tiene luz verde por parte del sector y simplemente se espera la oficialización de la misma.

“Estamos actualmente en un 20% del aforo. Hemos ya publicado autorizar el 30% del aforo en los estadios. Es decir, se podrá utilizar casi la tercera parte. Se ha incrementado el aforo para los estadios de fútbol e, incluso, los coliseos”, sostuvo el titular de la cartera en diálogo con Canal N.

Por otro lado, el Ministro confirmó que el Alianza Lima vs. Sporting Cristal mantendrá las mismas medidas tomadas en duelos anteriores, ya que las entradas no podrán hacerse efectivas si es que el portador no ha recibido sus dosis de vacuna completa contra el coronavirus.

“Se entiende la necesidad de la gente por el esparcimiento, pero vamos de a pocos y con responsabilidad. Que sepa la hinchada que hemos incrementado el aforo al 30%, pero para concurrir deben contar con las dosis y en la medida en que haya más gente vacunada, seguramente se incrementarán aún más”, agregó.

Todo listo para las finales entre Alianza Lima y Sporting Cristal

Las finales entre Alianza Lima y Sporting Cristal se jugarán el 21 y 28 de noviembre, ambos en el Estadio Nacional desde las tres de la tarde. El equipo que tenga mayor cantidad de puntos en los playoffs será proclamado inmediatamente campeón.

La última final que disputaron Alianza Lima y Sporting Cristal fue en la temporada 2018. Los celestes se quedaron con el título luego de ganar en los dos encuentros, primero en Matute por 1-4 y luego en el Estadio Nacional por 3-0.

