Alianza Lima vs. Sporting Cristal: ¿partido por la fecha 3 del Torneo Clausura podría ser suspendido?

La explanada del estadio de Alianza Lima amaneció tomada por miembros de la iglesia evangélica "Aposento Alto", quienes aducen ser dueños de dicha zona del distrito de La Victoria y que provocó enfrentamientos entre hinchas del club y los invasores.

En el ámbito deportivo, la preocupación en los hinchas de Alianza Lima está la disputa del partido ante Sporting Cristal programado para el domingo 16 a las 4 de la tarde en Matute.

Alianza Lima vs. Sport Boys se suspendió por falta de garantías



Hasta el momento el partido por la fecha 3 del Torneo Clausura entre Alianza Lima y Sporting Cristal se juega, pero ¿podría ser suspendido? De no resolverse este impase, el choque ante los celestes se podría suspender, o podría cambiar de escenario si las autoridades así lo permiten.

Hugo Duthurburu, titular de la ADFP, se pronunció al respecto. "No me quiero adelantar, esperemos que no pase algo así, pero es un tema que vamos a evaluar acabando el día. Esperemos que Alianza Lima recupere la explanada, sin ello será complicado jugar en Matute", señaló en RPP.



El dirigente dijo que acabando el día van a dialogar con los dirigentes de Alianza Lima y con las autoridades pertinentes para conocer cómo se va desarrollando el tema. "Pude darse un tema de tensión en los próximos días y eso complicaría las cosas, o el tema puede quedar allí, vamos a evaluar", apuntó.

Alianza Lima se pronunció a través de su abogada.

