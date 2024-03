Con 12 puntos conseguidos de 18 en juego, Alejandro Restrepo necesita tomar el toro por las astas y cambiar la imagen dejada en Tarma, donde Alianza Lima lució descompensando en defensa, con muy pocas ocasiones para generar peligro y con dificultades para replantear en la adversidad. Eso no debería repetirse contra Sporting Cristal, que es uno de los pocos invictos en el Apertura, posee jugadores experimentados y tiene en Martín Cauteruccio a su principal baluarte en ataque. El cuadro rimense es muy ofensivo y el técnico colombiano necesita contrarrestar las mejores armas del rival para sacar adelante el partido.

Posible cambio de sistema

Marcar 20 goles en apenas seis partidos confirma la peligrosidad de Cristal en ataque. Los celestes son el equipo más goleador en lo que va del Apertura y sus cifras alarman a cualquiera. Restrepo sabe a qué se enfrenta y en esa búsqueda por encontrar el equilibrio defensivo surge la posibilidad de cambiar de sistema. El 3-5-2 que utiliza el colombiano no resultó en Tarma: es cierto, le brinda dinamismo, ocupa el mediocampo y le permite llevar el partido desde lo físico; sin embargo, carece de cohesión desde lo defensivo y urge de equilibrio para no verse descompensado. Colocar una línea de cuatro atrás en su lugar es algo que resulta sensato; es decir, una modificación de su estrategia.

No sería la primera vez que Restrepo juega así, porque ya lo hizo en su vista a Unión Comercio en Tarapoto. Esa vez alinearon Cabellos, Garcés, Freytes y Lagos, y el motivo fue por las bajas de Ramos (suspensión) y Vílchez (lesión). Ahora, Alianza Lima posee a sus tres defensores titulares, por lo que la decisión de colocar una línea de cuatro pasa por el mismo entrenador. Además, Ramos no tuvo una buena performance en Tarma, sufrió mucho cuando lo encararon y en el segundo gol fue pasivo en la marca. Según Sofascore, el panameño obtuvo un puntaje de 6.1, el más bajo desde que llegó a Alianza Lima.

Ahora, colocar línea de cuatro le permite a Restrepo tener tranquilidad en defensa y referenciar a Martín Cauteruccio, quien tendrá a los dos centrales encima y deberá buscarse el espacio para atacar. Además, el cuadro blanquiazul necesita rodear mejor a su arquero Ángel de la Cruz, de 21 años, que si bien tiene dos partidos en el fútbol profesional, será la primera vez que enfrente un compromiso de esta envergadura.

La inexperiencia en el arco

La expulsión de Franco Saravia ante ADT en Tarma incidió en el resultado, pero no fue el principal causante de la derrota. Hubo distintos factores que llevaron a la caída blanquiazul ese día, pero -más allá de eso- fue la oportunidad para De la Cruz se ponga los guantes y tenga el protagonismo que siempre esperó. Con 21 años y un futuro prometedor, ‘Guajajita’ tapará ante Sporting Cristal el sábado y sobre él recaerá la responsabilidad de cuidar el cero en su arco. Al frente no solo tendrá al líder del Torneo Apertura, sino también al actual goleador del certamen, por lo que la dificultad es todavía mayor.

La experiencia no determina el resultado de un partido, pero pesa durante el trámite del juego. De la Cruz no suma más de 150 minutos en el fútbol profesional, tiene un camino enorme por recorrer y ha mostrado condiciones para competir por su lugar en el once de Restrepo. Será su primera vez ante un equipo grande y su oportunidad para llenarle los ojos al entrenador, convencerlo de que pueda confiar en él ante la ausencia de Ángelo Campos y la irregularidad de Franco Saravia. Para De la Cruz, más allá de un reto enorme, es un partido bisagra, el trampolín que esperaba para dar ese salto de calidad.

La opción Zambrano

Restrepo no solo prestará atención en lo que viene, sino también en lo que tiene a partir de este lunes. Carlos Zambrano se sumará al equipo y desde ahora es una variante más con la que el técnico blanquiazul podrá contar. Es cierto que el ‘León’ no hizo pretemporada con sus compañeros, pero trabajó para mantener en buen estado físico y es una alternativa en defensa que tendrá el DT, cuya intención de jugar con línea de cuatro es latente. Si el zaguero responde a las exigencias del comando técnico, sus opciones de sumar minutos están presentes.

Zambrano es un jugador cuya experiencia en esta clase de partidos suman al colectivo. Su problema es que no tiene minutos de juego con este nuevo plantel. Necesita meterse rápido a la dinámica que practica el equipo de Restrepo, destacar y potenciarse. Si está bien, puede ser la sorpresa contra Cristal; aunque su inclusión en línea de tres o cuatro dependerá de las necesidades del juego. El ‘Káiser’ puede jugar de líbero o stopper por derecha, en reemplazo de Renzo Garcés o Jiovany Ramos, respectivamente. En un partido como el que viene, donde el margen de error es mínimo, se necesita de todos para sacar una victoria, y el zaguero también está en ese barco.

Variantes por izquierda

Jhamir D’Arrigo fue el elegido para ocupar en Tarma el carril izquierdo dejado por el lesionado Ricardo Lagos. Más allá del resultado, su performance no fue la esperada: le costó hacer el recorrido, atacar al espacio, colaborar con la marca y adaptarse a una posición que es nueva para él. El rol que debe cumplir no es el mismo que tenía en Melgar, donde jugaba de extremo, y fue superado en ocasiones por su zona. Contra Cristal, es necesario corregir estos detalles, puesto que tendrá al frente a Santiago González, un jugador rápido y gambeteador que se entiende bien con Martín Cauteruccio y Joao Grimaldo.

Entre las opciones que maneja Restrepo aparecen Franco Zanelatto y Sebastián Aranda, cuyos perfiles encaja en esa posición, pero no son tomados en cuenta como titulares. Fortalecer esa zona es clave para un Alianza Lima que juega con 3-5-2. La clave está en los carrileros, en las proyecciones que hacen y qué tan determinantes son haciendo el recorrido. D’Arrigo es la primera opción para el DT; no obstante, Zanelatto y Aranda podrían recibir su oportunidad.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO