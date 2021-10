Alianza Lima y Sporting Cristal se verán las caras nuevamente este año, esta vez, por la décima sexta jornada de la Fase 2. Aquel choque, los íntimos cayeron (2-1), en un contexto donde los rimenses se encontraban en la cima de la tabla de posiciones. Ahora, para este partido, la realidad de los equipos ha cambiado, por lo que será un buen termómetro previo a la final.

Así lo consideró Yordi Vílchez, zaguero del cuadro victoriano, quien aseguró que el equipo llegar presto y trabajando duro para quedarse con el título esta temporada. “Creo que sí será un termómetro para la final, aunque todos los partidos son distintos, por lo que seguir ganando nos va a seguir dando más confianza para lo que se viene en la final”, declaró para las redes del club.

“Me siento muy feliz por el momento que se está viviendo en el equipo. La hinchada no esperaba menos de nosotros. Si bien es un grupo muy humilde, que a principios de año no le daban mucha confianza, ahora hemos demostrado que hemos sido los elegidos para esta temporada y queremos que todo salga bien para los últimos partidos que quedan”, agregó el futbolista que se ha ido ganando la confianza de Carlos Bustos.

Si bien le quedan dos partidos más, antes de que culmine el torneo, Vílchez considera “muy importante saber que ya hemos obtenido el pase a la final y ahora en adelante tendremos que trabajar muy a conciencia para poder estar a la altura de las finales”. Eso sí, para conseguir el objetivo, no hay que desviarse de los principios de la institución, tal como han hecho desde el primer partido de la temporada.

En ese sentido, sostuvo que “las claves para este equipo es la unión y el compromiso. Son dos de las virtudes que puedo rescatar de este plantel y hay muchas más, pero estas son las que más salen a relucir dentro de la cancha”. Estas cualidades de los blanquiazules también se transmiten siempre a los jugadores, tal y como Yordi lo cuenta, siendo una dura la cena que tuvieron los futbolistas, luego del triunfo sobre Carlos A. Mannucci.

Desde su experiencia, ha sido fundamental el apoyo que ha recibido por parte del comando técnico de Carlos Bustos para salir adelante. “Me siento muy bien con la confianza que me ha dado el profesor Bustos. Creo que ello es muy importante para un jugador, tanto a mí como a mis compañeros, para salir y afrontar los partidos difíciles con determinación”, argumentó. Como puede verse, la concentración en La Victoria es total.





