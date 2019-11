EN VIVO VÍA GOLPERU | Alianza Lima vs. Unión Comercio EN DIRECTO | LIVE HD | VER TRANSMISIÓN | GOLPERU | TV GRATIS ONLINE | se enfrentan hoy por la última jornada del Torneo Clausura. Los íntimos solo necesitan de una victoria para levantar la copa del Torneo Clausura. Si empatan, deberán esperar que Sporting Cristal y Universitario de Deportes no ganen sus encuentros. Perdiendo pueden llevarse el Clausura, solo si los celestes pierden y la ‘U’ no gana. Por eso los dirigidos por Pablo bengoechea dejarán la vida en la cancha. En un terreno que presentará dificultades debido a que en Moyobamba llovió toda la madrugada.

¿En qué canal, a qué hora y cómo ver EN VIVO el partido Alianza Lima vs. Unión Comercio por la última fecha del Torneo Clausura?

Alianza Lima vs. Unión Comercio juegan en el estadio IPD de Moyobamba. Este vital partido será televisado EN VIVO ONLINE por la señal de GOLPERU (Canal 14 y 714 de Movistar TV). Además, Depor.com te brindará una cobertra exclusiva, en la que te dará todas las incidencias y el minuto a minuto de este partidazo.

Los íntimos llegan con ventaja a la fecha final del último certamen del año, por lo que intentarán mantenerla sobre sus escoltas y proclamarse campeones. Con esto, buscarán llegar a los Play Offs y pelear por el campeonato nacional.

Alianza Lima vs. Unión Comercio está pactado para dar inicio a las 3:00 p.m. El choque sorprendió a los hinchas blanquiazules con los elevados precios de las entradas, pero ello no será impedimento para que alienten a los suyos.

Pablo Bengoechea contará con sus mejores jugadores y espera mantener la buena racha que posee su equipo en las últimas presentaciones que tuvo en Moyobamba, donde ganaron en sus últimas tres presentaciones contra el ‘Poderoso de Alto Mayo’.

El empate no es negocio para ninguno de los equipos, ya que tendrían que depender de los demás resultados en el Torneo Clausura para ver cuál será su suerte. Por ello, saldrán desde el primer minuto en búsqueda de la victoria.

Alianza Lima contará con la vuelta de Pedro Gallese para el choque con Unión Comercio. El portero de la Selección Peruana tiene casi asegurado su lugar bajo los tres palos del arco blanquiazul, pero la decisión final pasará por Pablo Bengoechea.

Alianza Lima vs. Unión Comercio: horarios del mundo

3:00 p.m. - México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

4:00 p.m. - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

5:00 p.m. - Argentina, Uruguay, Brasil

9:00 p.m. - Reino Unido

10:00 p.m. - España, Italia, Francia, Alemania

Alianza Lima vs. Unión Comercio: antecedentes

07.06.19 | Alianza Lima 1-1 Unión Comercio

21.09.18 | Unión Comercio 1-3 Alianza Lima

02.06.18 | Alianza Lima 2-0 Unión Comercio

21.10.17 | Alianza Lima 1-0 Unión Comercio

09.07.17 | Unión Comercio 0-1 Alianza Lima

22.05.16 | Alianza Lima 0-1 Unión Comercio

14.02.16 | Unión Comercio 0-3 Alianza Lima

18.10.15 | Unión Comercio 2-2 Alianza Lima

12.07.15 | Alianza Lima 3-0 Unión Comercio

01.04.15 | Unión Comercio 3-2 Alianza Lima

Alianza Lima vs. Unión Comercio: aquí se jugará el partido

Alianza Lima vs. Unión Comercio: alineaciones probables

Alianza Lima: P. Gallese; K. Aguilar, C. Beltrán, A. Salazar, F. Duclós, A. Rosell; A. Fuentes, R. Cruzado; Felipe Rodríguez, K. Quevedo y Federico Rodríguez.

Unión Comercio: A. Zamudio, C. Dávila, L. Garro, E. Rentería, H. Ángeles, D. Vargas, J. Morales, G. Di Vanni, J. Rivera, D. Dioses y M. Carranza.

