Alianza Lima vs. Unión Comercio se había puesto en duda debido a la intensa lluvia que se registró en Moyobamba. Ambos equipos elevaron su preocupación por el estado del gramado de juego, por lo que surgió la posibilidad que el choque se retrase.

A pesar de ello, Depor pudo conocer que el enfrentamiento entre los blanquiazules y los moyobambinos no corre riesgo alguno de postergarse. Si bien la cancha no está en su mejores condiciones, no perjudicaría el desarrollo del partido.

Alianza Lima y Unión Comercio medirán fuerzas por la fecha 17 del Torneo Clausura en el estadio IPD de Moyobamba, recinto que albergará un lleno total a raíz de la gran expectativa que genera en el hincha íntimo.

Alianza Lima saldría con Pedro Gallese en el arco para chocar contra Unión Comercio. Pablo Bengoechea, además, se la jugaría por Federico Rodríguez en el ataque, junto a Kevin Quevedo, que es el goleador del cuadro íntimo.

Hinchas de Flamengo hablan de Trauco y cantan canción de Guerrero. (24/11/2019)

MÁS NOTICIAS