vs. juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la . ¿A qué hora comenzará la transmisión de este encuentro? Este duelo está pactado para el miércoles 14 de enero desde las 4:00 p.m. (horario en Perú, Colombia, Ecuador). ¿En qué canales se verá? Para seguir la transmisión, ESPN lo pasará para el territorio sudamericano, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus. Ojo, no recomendamos verlo en Fútbol Libre TV, señal pirata.

Alianza Lima vs. Unión por Serie Río de La Plata. (Video: Alianza Lima TV)
Alianza Lima vs. Unión por Serie Río de La Plata. (Video: Alianza Lima TV)

TAGS RELACIONADOS