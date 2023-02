“No estoy entrenando con el equipo, hoy me van a hacer un tratamiento. Es muy difícil que llegue al Clásico. Ya venía arrastrando la lesión. El año pasado tenía dolor, pero lo podía sobrellevar, pero ahora se intensificó un poco más”, declaró Yordi Vílchez al finalizar el entrenamiento de este miércoles en el Esther Grande de Bentín, en Lurín.

Como mencionó Depor, el central presenta una lesión en los meniscos. Hasta el momento, se descarta una operación, pero su recuperación tardará, al menos, un par de semanas más. Razón por la que no pudo estar presente en el debut blanquiazul de la Liga 1 2023 ante Sport Boys, siendo reemplazado por Joao Montoya.

No obstante, el futbolista de 20 años tuvo que ser reemplazado en el segundo tiempo por Pablo Míguez, a pesar del buen desenvolvimiento que mostró dentro del campo: inició la jugada que terminó en gol para Hernán Barcos a los 33′. ¿La razón? Sufrió una contractura en la parte posterior del muslo derecho, según afirmó Guillermo Salas en conferencia de prensa. No es de gravedad, pero será observado a lo largo de la semana.

Con ello, las otras dos opciones que tiene ‘Chicho’ para incorporar en el ‘11′ titular son Pablo Míguez y Carlos Zambrano. En cuanto a la ‘Cotorra’, no pudo sumar minutos en la Tarde Blanquiazul, debido a que durante la pretemporada sufrió una lesión en el tobillo a causa de un pisotón durante el entrenamiento. Tampoco tuvo minutos en la Noche Verdolaga ante Atlético Nacional (no viajó con el plantel). Pero, ante Boys, jugó el segundo tiempo, dejando una buena impresión. La confianza del técnico Salas es plena en el jugador, pues incluso fue él quien solicitó su renovación.

Míguez volvió a Alianza en el 2021 y desde ahí ha disputado 56 partidos en la Liga 1, consolidándose como central. Además, ha marcado seis goles y jugado cinco partidos de la Copa Libertadores 2022. En cuanto a los clásicos, en estos dos últimos años estuvo presente en dos de tres: siempre ganó.

Fecha Partido 17/04/2022 Universitario 1-4 Alianza Lima 19/08/21 Universitario 1-2 Alianza Lima

Finalmente, el ‘León’, la última incorporación del plantel íntimo no ha podido debutar con la blanquiazul. Llegó sentido del abductor (lesión que arrastraba desde Boca), pero ya está disponible. Existe una alta posibilidad que Zambrano vaya desde el arranque, pero todo se definirá el viernes. Sería su primera vez jugando en la Liga 1 y un clásico nacional.

Cabe resaltar que el último partido que disputó el defensor de la selección peruana fue con Boca Juniors el 6 de noviembre de 2022 ante Racing Club por el ‘Trofeo de Campeones’. El resultado fue favorable para el peruano que ganó 2-1, aunque fue expulsado del campo.

Pedido infundado

Alianza Lima apeló a la Comisión de Apelaciones de la FPF la resolución de la Comisión Disciplinaria de la FPF para la reprogramación de la tercera fecha de la Liga 1, luego de que esta fuera rechazada. En dicho documento, el club íntimo argumentó que no había las garantías para el desarrollo del torneo local y que el primer ministro Otárola habría dado luz verde al fútbol saltándose los procedimientos legales, puesto que no se habían otorgado los permisos necesarios para la realización de un evento deportivo. Es decir, la reunión sostenida entre la FPF y la PCM es suficiente para modificar o derogar un Decreto Supremo.

“La Federación Peruana de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional contraviene a la Ley 30037 y su Reglamento, DS. N° 007-2016-IN, normativas que establecen de manera expresa que para autorizar y otorgar garantías para la realización de un espectáculo deportivo los organizadores deben de presentar un Plan de Seguridad con una antelación de 12 días previos a la realización del evento, el cual detalla los diferentes aspectos técnicos y de seguridad relevantes durante los dichos eventos, entre ellos las acciones a adoptar en casos de sismos, incendios, entre otros”, se lee en el reclamo.

“La sola comunicación o autorización del Presidente del Consejo de Ministros por medio de una reunión sostenida con la FPF no modifica de ninguna manera lo establecido en el decreto supremo N° 009-2023-PCM ni la Ley 30037 y su Reglamento, DS. N° 007-2016-IN; por lo que, las obligaciones a las que los clubes se encuentran sometidos no han sido variados y mucho menos eliminados, siendo que si se llegase a realizar el evento deportivo sin contar con las garantías correspondientes se estaría cayendo en un accionar ilegal que generaría sanciones contra los mismos”, agrega el documento.

Sin embargo, Depor pudo conocer que esta fue rechazada. “Léase, que el partido de fútbol programado por la Fecha 3 de la Liga 1 Betsson 2023, entre los clubes CSC y CAL, a llevarse a cabo el día domingo 5 de febrero del 2023 a las 10am en el Estadio Alberto Gallardo, en el Distrito de San Martín de Porres, el mismo que se desarrollaría a puertas cerradas; contaba con las autorizaciones y garantías necesarias del caso”, se lee en el documento de la FPF.

Cabe resaltar que tal y como lo adelantó Depor y confirmó Gonzales Posada, presidente del Fondo Blanquiazul en RPP, el siguiente paso de la institución de La Victoria será ir al TAS. “Hemos ingresado un documento previo a la fecha 3 indicando que no se reunían las garantías y por tanto pedimos la reanudación de toda la fecha. Seguimos firmes en esa postura. Si tenemos que ir al TAS para reprogramar la fecha, iremos al TAS. No ha sido irresponsable no presentarnos en el partido”, dijo el directivo.

Alianza Lima vs UCV

Por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1, Alianza Lima enfrentará a la Universidad César Vallejo en el estadio Alejandro Villanueva. Justamente, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) publicó en sus redes sociales la programación de esta jornada y los blanquiazules recibirán el sábado 25 desde las 7:00 pm al ‘Poeta’.

Todo apunta a que este sería el primer partido oficial de los íntimos con su nueva iluminación en el recinto de Matute, el cual, según la directiva del club, tendrá la tegnología más avanzada de nuestro país. Cabe destacar que desde este jueves 16 se pondrán a la venta las entradas para el público general de cara a este duelo (desde las 7:00 pm).





