Luego de finalizar el enfrentamiento entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, llevado a cabo el sábado 22 de julio, como parte de la quinta jornada del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1, Carlos Zambrano hizo un mea culpa sobre el redimiento del plantel. El zaguero fue muy autocrítico con el desempeño del club blanquiazul, señalando que los cremas demostraron un mayor dominio en la segunda mitad. Este fue el análisis del ‘Leon’ sobre la actualidad de los íntimos y el empate 0-0 en el clásico.

En primer lugar, el defensa expresó su disgusto con el rendimiento de su equipo en el clásico. “Sinceramente incómodo con el desarrrollo nuestro. El segundo tiempo jugamos muy mal, sinceramente, no tuvimos casi la pelota y eso incomoda”, dijo en la Liga 1 Max.

“Pero bueno, tratar de mejorar, creo que venimos después de dos o tres partidos no haciendo las cosas bien, nos está costando encontrarnos nuevamente, agarrarnos confianza, pero bueno, lo positivo es que no se perdió”, indicó. Un detalle, los victorianos no ganan desde hace tres jornadas: empataron con Sporting Cristal, perdieron con Sport Boys y este sábado igualaron con los cremas.

El defensor de la Selección Peruana hizo hincapié en el claro dominio que tuvieron los de Ate, especialmente en la segunda mitad del compromiso: “El segundo tiempo la ‘U’ prácticamente nos dominó, duele decirlo, pero es la realidad. Pero gracias a Dios, no se perdió. La realidad es que no estamos jugando bien, algo nos está faltando, tenemos que reconocer esto. Me incluyo en esto porque somos un equipo. Cuando ganamos, ganamos todos; cuando perdemos, perdemos todos”.

Finalmente, el jugador destacó que es necesario continuar trabajando para luchar por el tricampeonato: “Tenemos que mejorar mucho para tratar de buscar el título. Tenemos un gran plantel, pero las jugadas no se nos están dando, tenemos que seguir trabajando y pensar en lo positivo, no simplemente en lo negativo que estamos haciendo”.

Alianza Lima vs. Universitario: lo que se viene

Luego de disputar el clásico del fútbol peruano, Alianza Lima tendrá que enfocarse en su próximo reto en el torneo local. Su contrincante será nada menos que la Universidad César Vallejo, el sábado 29 de julio desde las 8:30 de la noche (hora peruana), en el estadio Mansiche de Trujillo.

Los dirigidos por Guillermo ‘Chicho’ Salas tienen ocho unidades en el Torneo Clausura 2023 y necesitan ganar para llegar a los primeros lugares. Recordemos que registran dos victorias, dos empates y una derrota en sus primeras cinco fechas disputadas. Asimismo, anotaron tres goles y recibieron un tanto.

Por su parte, Universitario de Deportes se encuentra en el primer lugar del torneo, con 11 puntos, con un punto más que Melgar. Los cremas se medirán en la siguiente jornada a Carlos A. Mannucci, el lunes 31 de julio desde las 8:30 p.m., en el estadio Monumental.





