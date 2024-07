Ningún logro cae del cielo. Todo se obtiene con trabajo. Y Catriel Cabellos, combativo y pensante volante de Alianza Lima, lo sabe perfectamente. Por ello, previo al clásico, y con sabor personal a revancha –fue caída por 1-0 ante Universitario de Deportes en el Torneo Apertura–, físicamente mejoró muchísimo por decisión propia y en ese sentido, llega muy bien ‘armado’ para buscar el triunfo esta noche en el Estadio Monumental, en el marco de la tercera jornada del Clausura.

¿Qué tipo de ejercicios desarrollas en el gimnasio?

Es un complementario de lo que hago en el club, algo que necesito para sentirme mejor y que también se vea dentro del campo.

Sé que te gusta el trabajo a doble turno desde antes...

Sí, desde que vivía en Argentina. Lo hago desde que tengo 12 o 13 años, junto a mi papá y mis hermanos. La verdad es una costumbre y por eso la sigo desarrollando aquí en Lima.

¿Cuáles son los trabajos que desarrollas?

Con eso me ayuda mi profesor Jonatan Dehollain, él siempre me hizo la rutina en Argentina y ahora trabaja de manera conjunta con Giovanni Cafferata. Ellos me arman la rutina en base a lo que haga en Alianza Lima.

¿Y esta rutina de entrenamientos en qué te ayuda?

Me ayuda en los déficit que tengo, cosas que por ahí me faltan, que tengo que trabajarlas o mejorarlas.

Por ejemplo...

Creo que en el tema de la velocidad, arranque y todas esas cosas. Es una cuestión que me falta porque en las mediciones muchas veces no destaco allí, entonces, tengo que trabajarlo.

¿Y lo que vienes logrando tiene reacción en tu juego?

Sí, obvio, yo siento que ahora soy un jugador mucho más físico. Por eso es que todo esto me sirve un montón.

¿Consideras fundamental estos trabajos para un jugador profesional?

Claro, puede que uno no lo vea desde ese lado, pero una vez que lo hace, siente mucho los cambios.

Futbolistas de renombre mundial acostumbran este trabajo especial...

Sí, hay muchas figuras que lo hacen, uno desde chico los ve, y tenemos esa aspiración de llegar a igualarlos, y eso se hace únicamente con trabajo.

¿A qué jugador miraste y dijiste: “lo quiero seguir”?

He admirado a muchos, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Es un gran profesional y por eso está donde está actualmente.

Es una ‘máquina’ Cristiano. Lo chocas y sales ‘volando’...

Es lo que trabaja, se cuida, además de ser un gran jugador.

¿Cuáles son tus metas?

Más allá de campeonar con Alianza Lima, mi meta es poder llegar a la selección y tener la posibilidad de jugar en Europa. Es algo que soñé desde chico y ojalá que se dé en algún momento.

A la selección le fue mal en la Copa América y hoy el enfoque está en las Eliminatorias...

Ojalá nos vaya mejor. La selección es algo muy grande, muy importante, y yo creo que todos la van a sacar adelante.

Estuviste en una lista de cara a la Copa América, pero no fuiste convocado...

Tengo el deseo de estar ahí siempre, trabajo para poder llegar a ponerme la blanquirroja. Para ello, además, tengo que demostrar dentro del campo, salir a jugar los partidos de la mejor manera y sobre todo ganarlos.





