En medio de una semana convulsionada por la revelación de su lesión a la rodilla y su aparición en una fiesta de amigos tras el empate de Alianza Lima contra ADT en Matute, se esperó que Christian Cueva pueda sumar minutos en el Cusco contra Deportivo Garcilaso. Pero el técnico Mauricio Larriera no lo puso; al contrario, optó por darle oportunidad a jugadores más jóvenes como Bassco Soyer. Su decisión se respeta, porque no era necesario arriesgar a un futbolista que no está al cien por ciento de sus condiciones; sin embargo, abre el debate acerca de lo que vendrá después: ¿Cueva está en capacidad de marcar la diferencia en la final contra Universitario de Deportes?

El pasado reciente de ‘Aladino’ confirma que no ha logrado sostener una regularidad en Alianza Lima. La lesión a la rodilla tiene que ver en ese bajo rendimiento, pero no es el único factor que contribuye al juego que hoy muestra en la cancha. Christian no ha podido trasladar al campo ese enorme cartel deportivo que posee y, como tal, sus números rozan la ineficiencia: cero goles y una asistencia en 27 partidos esta temporada reflejan la deuda de Cueva consigo mismo. Era el fichaje estrella del bicampeón peruano y terminó, hasta ahora, como un refuerzo que nunca brilló. Por su actualidad y el poco tiempo que hay para recuperarse, lo más seguro es que Cueva tampoco llegue en su mejor versión a la definición por el título nacional frente a Universitario. La final de ida se juega este sábado 4 de noviembre y, bajo ese panorama, se reducen sus opciones de volver a brillar como antes. Además, la lesión lo limita de tal manera que le es difícil realizar algunos ejercicios; pero es un hecho que estará presente en ambas finales, sobre todo como la pieza de recambio que ha sido para Larriera en los últimos partidos del Clausura. Si bien las finales pueden ser los últimos dos partidos de Christian con Alianza Lima, en su carrera ha demostrado que es capaz de aparecer en instancias decisivas con un poco de talento. Y tiene que apelar a eso para marcar la diferencia, sobre todo cuando los hinchas siguen esperando algo más de él. Además, está en juego la renovación de su préstamo para el próximo año. ‘Aladino’ quiere quedarse en Matute, pero reconoce que su temporada no fue la mejor y eso pesa en el balance general. Su única posibilidad es trascender en los choques contra Universitario e intentar el milagro, con un gol decisivo o un suceso extraordinario. Depende de él. Cueva ha sido ese dolor de cabeza que nunca esperaron en Alianza Lima. Creyó que sin estar al cien por ciento le iba a alcanzar en el torneo local, pero la realidad le mostró otra cosa y él mismo creó una especie de relación tóxica con los hinchas. No hay otro escenario ideal para Christian que verse a sí mismo cargando la copa del tricampeonato con los blanquiazules. Eso opacaría en gran medida la irregular campaña que tuvo este año; pero si de soñar se trata, un gol suyo y la renovación le caerían como anillo al dedo. Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor. TE PUEDE INTERESAR ¿Cuánto depende Alianza de Barcos para campeonar y qué corregir pensando en la ‘U’?

GOLPERU vs Liga 1 MAX: ¿cuánto inciden en la elección de la localía en la final Alianza - ‘U’?

Guerrero y el arte de la constancia: del infierno en Racing a tocar el cielo con Liga de Quito

Fichajes y un DT de primera: las claves de la ‘U’ de Fossati para soñar con el título nacional