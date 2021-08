En la temporada 2006, Alianza Lima logró el título nacional. Se habló mucho de la mano de Gerardo Pelusso, de la cuota en ofensiva de Flavio Maestri y, por supuesto, de lo que aportó Fernando Martel en aquel plantel. Y pese al paso de los años, el hincha blanquiazul aún lo recuerda. El exvolante chileno se refirió al choque que afrontarán con Universitario de Deportes y el por qué no siguió con la camiseta victoriana.

Con relación al compromiso ante la escuadra crema, por la fecha 7 de la Fase 2, esto es lo que mencionó Fernando Martel en diálogo con radio Ovación: “Uno puede empatar o ganar, pero la actitud es lo más importante en un clásico”. Con relación al hecho de que solo estuvo una temporada en Alianza Lima, esto explicó... (al año siguiente se marchó a Everton de su país).

“No le simpaticé al camerino por mi actitud y por decir las cosas en la cara”. Ojo, también se refirió al presente de Gabriel Costa en el fútbol chileno: “Costa no es para Colo Colo. No ha sido lo que tendría que haber sido. No es el Costa que fue en Cristal. Es muy difícil jugar en Colo Colo”.

Con relación al desempeño de su compatriota Mario Salas al frente de Alianza Lima en el 2020, Fernando Martel expresó que “en Alianza hay un camerino igual o peor que Colo Colo, sobre todo para un chileno. No es que a Salas le quedó grande Colo Colo, pero creo que no tomó las determinaciones correspondientes. Después fue a Alianza y salió de un sartén hirviendo y se fue a otro peor”.

La palabra de Carlos Bustos

El presente de Alianza Lima es el siguiente: marchan en el segundo lugar con 14 unidades, pero si hoy derrotan a Universitario serán los únicos líderes de la Fase 2. Por ello, Carlos Bustos no descuida ningún detalle de su pizarra. Aquí habló sobre las fortalezas de la escuadra crema y cómo afrontar el cotejo.

“Hay que jugar un partido muy concentrado, muy comprometido como equipo, buscando las mejores condiciones. Aprendimos a manejar los diferentes momentos. Será un partido duro, pero tenemos la capacidad para desequilibrar”, mencionó el estratega para la web del club blanquiazul.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.