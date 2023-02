Cada vez falta menos para el partido más importante de la Liga 1, el mismo que pondrá frente a frente a Alianza Lima con Universitario de Deportes, este domingo en el estadio Monumental. Santiago García -tras su debut con nota aprobatoria (estuvo en el once contra Sport Boys)- es uno de los jugadores íntimos que tendrá su primera experiencia en el clásico peruano. Incluso, ya pidió algunas referencias de la escuadra dirigida por Carlos Compagnucci.

“Mis compañeros me han comentado la magnitud del rival que vamos a enfrentar, ahora queda descansar y, desde mañana, estar mentalizados en Universitario de Deportes”, sostuvo el zaguero central de Alianza Lima tras el triunfo de los íntimos sobre los rosados, por la fecha 4 de la Liga 1.

Por otro lado, Santiago García confesó que se vio sorprendido por el aliento que bajó desde las gradas del Alejandro Villanueva. También aprovechó la oportunidad para destacar lo alcanzado ante un complicado Sport Boys: para los íntimos marcaron Hernán Barcos y Pablo Sabbag.

“La fiesta en Matute estuvo impresionante, pero lo crucial es seguir sumando puntos que es lo que deseamos para afrontar este torneo. Se ganó que es lo importante para el equipo, sirve para tener confianza y empezar de la mejor manera el 2023″, agregó el defensor argentino.

El clásico con fecha y hora confirmada

El compromiso entre merengues y blanquiazules quedó establecido para llevarse a cabo el próximo domingo 19 de febrero, a las 3 y 30 de la tarde, en el estadio Monumental de Ate. Ojo a un detalle, según lo expuesto por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) el duelo podría ser transmitido por GOLPERU.

Si bien no se ha confirmado la presencia de público para el Universitario de Deportes vs. Alianza Lima, no es un secreto que la dirigencia crema esperará contar con el visto bueno de las autoridades para recibir las garantías, lo que les permitiría hacer una buena taquilla e inyectarle un importante flujo de dinero a sus arcas en este inicio de año.





