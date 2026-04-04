vs. chocaron por la . ¿Cómo se vio este partido? La transmisión estuvo a cargo de L1 MAX (anteriormente llamado Liga 1 MAX) para todo el Perú por señal cerrada, además de la versión de streaming en las plataformas de DGO, Zapping, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. ¿A qué hora empezó? Comenzó este sábado 4 de abril desde las 8:00 p.m. (horario peruano), con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. Vive cada detalle en Depor.

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO: ver transmisión del clásico en Liga 1 MAX y Movistar TV
Alianza Lima vs Universitario EN VIVO: ver transmisión del clásico en Liga 1 MAX y Movistar TV
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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