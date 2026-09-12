vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 9 del y una nueva edición del superclásico peruano. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? El duelo se podrá ver por la señal de Liga 1 MAX, disponible también para usuarios de DIRECTV. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 8:00 p.m. en Perú. El partido se disputará este sábado 12 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute. La programación corresponde a la fecha 9 del Torneo Clausura 2026.

Alianza Lima vs. Universitario: ver transmisión por Liga 1 MAX y DIRECTV. (Video: @alianzalima)
Alianza Lima vs. Universitario: ver transmisión por Liga 1 MAX y DIRECTV. (Video: @alianzalima)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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