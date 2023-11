Este lunes, luego del entrenamiento de Universitario de Deportes en el estadio Monumental, el técnico Jorge Fossati brindó una conferencia de prensa donde habló sobre diferentes puntos de la segunda final. Uno de los temas que más polémica ha generado en las últimas horas es la designación de Edwin Ordóñez como el juez principal. Esto debido a que muchos usuarios aseguran en las redes sociales que el réferi es hincha blanquiazul. En medio de este panorama, el entrenador uruguayo aseguró que espera que la terna arbitral realice un buen trabajo en el clásico para que solo se hable de fútbol tras la segunda final ante Alianza Lima.

En primer lugar, el estratega rechazó cualquier acto de violencia; no obstante, no pudo evitar referirse al hinchaje de quien será el árbitro principal en el estadio Alejandro Villanueva. “A mí me sorprendió el nombramiento de estos árbitros. Si los designaron, tienen la capacidad de hacerlo. Son árbitros nombrados y confesos hinchas. Hay imágenes claras. Tienen la gran oportunidad de demostrar que son profesionales. Que Dios lo ayude”, señaló.

“Espero que tengan un trabajo que nos permita, a todos nosotros, hablar solo de fútbol cuando termine la segunda final”, agregó el ‘charrúa’. Esta declaración llega momentos después de que barristas de la ‘U’ irrumpieran en la Videna para mostrar su rechazo y molestia por la elección del árbitro. Estas personas realizaron disturbios tanto afuera como adentro de las instalaciones, hasta que llegó la Policía Nacional a dispersarlos.

Por otro lado, Fossati se pronunció sobre cómo jugará su equipo en Matute. “La idea general no cambia. Es la misma idea, sistema. No quiere decir que vayamos a hacer una copia de lo que hicimos acá (Monumental). Ojalá pudiéramos hacerlo, pero después los partidos los puedes plantear diez metros más adelante o atrás, pero lo que no cambia es la idea general. Lo que cambia es el entorno, en vez de estar color crema, estará azul y blanco”, agregó.

Finalmente, habló sobre algunos jugadores del primer equipo. “El miércoles daremos el máximo para que nos podamos quedar con el campeonato. Piero (Quispe) y Alex (Valera) ya estaban al límite cuando los saco. Rodrigo Ureña está entrenando aparte por un golpe, creo que va a poder estar en el partido”, concluyó.





Alianza Lima vs. Universitario por la final de vuelta

Luego del empate 1-1 en el estadio Monumental, Alianza Lima y Universitario de Deportes se volverán a enfrentar el miércoles 8 de noviembre por la final de vuelta. Este compromiso está programado para jugarse en el estadio Alejandro Villanueva desde las 8:00 de la noche (hora peruana y colombiana). Asimismo, será transmitido a través de las señales de Liga 1 MAX, DIRECTV y Claro TV.

Es importante mencionar que el campeón de la Liga 1 Betsson 2023 se definirá por puntos y, luego, por diferencia de goles. En caso de igualdad en los dos aspectos mencionados, el reglamento de los organizadores del campeonato de Primera División señala que no existirá tiempo extra en la serie, por lo que la tanda de penales será la elegida para conocer al ganador. Será una final de infarto.





