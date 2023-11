Parece que fue ayer, cuando Paolo Guerrero levantó el trofeo de la Copa Sudamericana 2023, luego de un arduo camino con LDU de Quito, esta temporada. Sin embargo, el año aún no acaba y el torneo ecuatoriano sigue en disputa, por lo que hay que continuar luchando, partido a partido, todos los puntos necesarios que le den al delantero peruano la oportunidad de celebrar un nuevo título en el extranjero.

Así lo dio a conocer el capitán de la Selección Peruana, luego de la victoria por 2-0 frente a Independiente del Valle, por la segunda fase de la LigaPro Bet593. “Muy feliz por la victoria, lo más importante es que se sumó los tres puntos y a seguir trabajando con mucha humildad, y con los pies sobre la tierra, que aún faltan partidos importantes, ya que de aquí para adelante se van a jugar finales”, indicó.

Si bien su racha goleadora se mantiene -incluso fue el autor de uno de los goles al ‘Mata gigantes’-, precisó que “Tenemos que continuar trabajando con la misma disciplina, tenemos que demostrar en todos los partidos la misma intensidad y Dios quiera que al final podamos ganar el campeonato”. De momento, LDU de Quito se ubica en la segunda casilla de la tabla de posiciones, a un punto de alcanzar a Barcelona SC.

Con el título de la Sudamericana y la posibilidad de conseguir el del torneo ecuatoriano, cualquiera pensaría que la renovación de su contrato estaría asegurada; no obstante, el atacante nacional no quiere enfocarse en ello y admitió que “lo qué va a pasar el próximo año, se pensará el próximo año. Ahorita tenemos un enfoque muy importante que es pelear el campeonato ecuatoriano, luego lo que viene para el próximo año, ya se planeará. (...) Me siento muy feliz y orgulloso de estar en este club tan grande como Liga”.

Próximos retos con la Selección Peruana

La campaña de Paolo Guerrero este año aún no acaba. Con LDU de Quito está enfocado en llevar una nueva alegría a su hinchada, mientras que con la Selección Peruana está presto a conseguir un triunfo que tanto requiere el equipo para escalar en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

El siguiente partido será ante Bolivia por la quinta jornada de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el jueves 16 de noviembre desde las 3:00 p.m. (en horario peruano y una hora más en territorio boliviano), se disputará en el estadio Hernando Siles (La Paz), mientras que el segundo está pactado para el martes 21 de noviembre desde las 9:00 p.m. en el Estadio Nacional.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO