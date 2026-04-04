Minutos antes del inicio del partido, en un ambiente cargado de recogimiento, el árbitro Jordi Espinoza solicitó un minuto de silencio tras el ingreso del balón al campo de juego. El gesto estuvo dedicado a la persona que perdió la vida la noche anterior en la tribuna sur del Estadio Alejandro Villanueva, en medio del banderazo previo al clásico entre Universitario de Deportes frente a Alianza Lima.
La solicitud del juez fue acatada por ambos equipos y los asistentes en el estadio, quienes guardaron respeto en memoria del hincha fallecido y en solidaridad con los heridos que dejó el lamentable suceso ocurrido en Estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute.
El acto simbólico reflejó un momento de empatía dentro de un contexto marcado por la tragedia, llevando el foco más allá del fútbol y recordando la importancia de la seguridad en los eventos deportivos.