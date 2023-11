Piero Quispe está en un nivel superlativo con Universitario...

En el clásico era imposible que le quiten el balón, lo miraban. Cuando cambia de dirección, frena y vuelve a arrancar es difícil contener a un jugador de sus características. Ballón es lento, Piero se lo lleva. Es imposible que lo agarren.

¿Su juego te trae recuerdos?

Sí, tiene atrevimiento. La única forma de quitarle la pelota es frenarlo con falta. Zambrano la sacó barata, lo pisó y tuvo la intención de rasparlo. Piero no arruga, y eso a mí me deja orgulloso que sea de la ‘U’ , como no tenemos dos o tres más en la ‘U’. Cuando agarra la pelota es el distinto. Esos jugadores los debes tener siempre.

El ser campeón o tricampeón nacional será inolvidable para cualquiera de los dos equipos en un clásico...

Con toda la coyuntura que hay, se debería respetar las celebraciones. El que gana festeja y el que pierde se pone triste. Como hincha no queremos que campeone Alianza, ya que al ganar la ‘U’ impedirá que ellos sean tricampeones . Queda para la historia, para el hincha y todas las generaciones. La inversión para el Centenario es otra mochila. Se juegan muchas cosas para la historia del fútbol peruano.

¿Qué te pareció el 1 a 1 en el estadio Monumental?

Universitario debió hacer un gol más. Como se desarrolló el partido era para ganarlo. En el gol, la ‘U’ está en superioridad numérica para defender. El desastre fueron las fallas defensivas que provocaron el gol de Alianza. Era un partido ganable para la ‘U’. Nosotros como cuerpo técnico y yo como exjugador tenemos que ver todas las posibilidad. Debieron matar y estar concentrados en lo posible. En toda la jugada de Alianza no hubo una voz de un jugador de jerarquía para evitarla. No fue un jugadón. Hubo una definición excelente, pero también complicidad enorme de Corzo, Polo, Riveros y Di Benedetto. Si Di Benedetto le pega a Costa, no pasa nada. La sensación que queda es que termina empatando un partido que pudo ganarlo ante un equipo que no generó nada. Solo hizo el gol y empató.

¿Qué tienen que mejorar para ser campeón?

Mejorar esas desatenciones mínimas, pienso que pueden hacer un partido importante. En propuesta, Alianza tiene que mejorar muchísimo para darle vuelta a la llave.

¿Cómo notaste el juego de Edison Flores y Alex Valera, los atacantes de la ‘U’?

A mí me sorprendieron mucho. No me gusta la posición de ‘Orejas’, él siempre ha jugado de extremo, interior o media punta, pero el clásico lo jugó muy bien. Valera aguantó, chocó, estuvo en zona definición, pero falló. Después, me dejó tranquilo el aporte del equipo. Llegó con volumen y generó muchas situaciones.

¿Qué te pareció la salida a la cancha de Ángelo Campos, arquero de Alianza Lima, con una banderola en los hombros de su equipo?

Yo comprendo al hincha, pero el tema fútbol está quedando de lado. Me sorprende por el tema de las redes sociales, ya no se habla del ambiente del fútbol. Se habla de cosas extradeportivas. Dejemos que se peleen en las redes, uno como futbolista debe estar concentrado. Gracias a Dios nosotros no hemos tenido la posibilidad de tener tanta información. El futbolista debería pensar en lo que hará en la cancha.

También hay mensajes a través de directivos y comunicados por parte de ambos clubes...

Ya no me sorprende. Hay cada dirigente que es no deseado para el fútbol. Me apena mucho, ya que no deberíamos estar hablando de cosas extradeportivas.

En la ‘U’ alzaron su voz de protesta por la designación del árbitro Edwin Ordóñez, quien es relacionado como supuesto hincha de Alianza Lima...

Esas son informaciones que la genera el mismo hincha a través de redes sociales. Lo que no debemos dejar de pensar es que siempre ha pasado. No es ni será el primer año. La tecnología es tan veloz que todo está etiquetado o en la memoria de algún hincha. La gente se deja llevar por todos los comentarios que hay, pero es parte del folclore, de la previa, es lo que nos toca. Pase lo que pase se seguirá hablando de esos temas. Nosotros teníamos a Alberto Tejada, ‘Tarjetita’ Arana, Fernando Chapell, y cada uno tenía su comportamiento. ¿Qué íbamos a estar pensando que era hincha de Alianza, de la ‘U’ o del Boys? No, pues. Si arbitra mal será sancionado, tampoco el árbitro va agarrar la pelota y te va a meter el gol.

