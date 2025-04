Como cada año, la Liga 1 verá uno de sus partidos más importantes de la temporada: el clásico del fútbol peruano. Universitario vs. Alianza Lima se ven las caras en el estadio Alejandro Villanueva y ambos parten con la necesidad de quedarse con los tres puntos para no perder el paso en el torneo. Además, quieren sacarse la espina de no haber ganado -a mitad de semana- en la Copa Libertadores. Calentando la previa, Rainer Torres (ex jugador crema) habló sobre la rigurosidad que tienen este tipo de partidos y cuánto puede influir el presente futbolístico.

“Más allá que mi deseo sea que gane la ‘U’, yo lo veo ahorita a ambos en un mismo nivel, sobre todo en los resultados de los últimos partidos en Copa, yo creo que los dos van a salir a buscar un resultado positivo porque los clásicos son justamente eso, cuando vienes de un resultado negativo como el último, un clásico te levanta anímicamente o también te puede bajar un poco. Creo que ambos se juegan ese plus anímico en este partido”, comentó Torres en entrevista con Radio Ovación.

El popular ‘Motorcito’ inclinó la balanza a favor de Universitario de Deportes, mencionando también la regularidad que ha tenido en los últimos años, coronándose como actual bicampeón nacional. Por otro lado, se pronunció ante la situación de Alex Valera y su suplencia contra River Plate.

“Creo que lo mismo que ha venido haciendo la ‘U’ en los últimos años es la intensidad de juego en base al sistema que lo maneja muy bien y a nivel local les ha alcanzado. Esa intensidad creo que es lo que ha marcado diferencia en los dos últimos años, sobre todo el último año”, dijo.

El caso Valera: “Me imagino que por el mismo desgaste físico de los últimos partidos y los próximos que se vienen ha tratado de hacer algún tipo de rotación. Lamentablemente creo que en este momento Churín sobre todo no está en el mismo nivel de Valera y ya ahí sí se siente el cambio, porque cuando haces un tipo de rotación siempre es necesario tener jugadores del mismo nivel”.

Rainer Torres y su postura sobre Raúl Ruidíaz en Atlético Grau

Rainer Torres compartió equipo con Raúl Ruidíaz en 2013 en Universitario de Deportes y, respecto a la llegada de ‘La Pulga’ a Atlético Grau, el ‘Motorcito’ confesó que le hubiera gustado verlo jugar nuevamente por la escuadra crema. Sin embargo, resaltó que el cuadro ‘albo’ ganará protagonismo con la presencia del delantero.

“La opinión personal es que Grau está ganando bastante con un jugador como la ‘Pulga’. Teniendo 34 años aún creo que está con condiciones de hacer buenos torneos, hacer varios goles. A mí, en lo personal, no le encuentro ningún argumento coherente para que no haya llegado a la ‘U’”, finalizó.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Universitario?

El partido entre Alianza Lima vs. Universitario está programado para este sábado 5 de abril desde las 7:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 8:00 p.m.; en México a las 6:00 p.m.; y en España a las 2:00 a.m. del domingo 6.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Universitario?

El compromiso entre Alianza Lima vs. Universitario se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, con la transmisión exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto de este evento en la web de Depor.

