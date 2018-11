Universitario perdió (2-1) el clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima la noche del sábado reciente en el Estadio Alejandro Villanueva. Y tras el partido, el entrenador de los cremas, Nicolás Córdova, resaltó que el factor físico influyó en los cremas, que jugaron a mitad de semana, algo que no pasó con los blanquiazules.

"Es demasiada ventaja, demasiada, que un equipo descanse, y el otro, no. No es culpa de Universitario, que San Martín no tenga cancha para jugar. Eso lo tiene que revisar la famosa Comisión de Licencias. Y quieran o no, a nosotros se nos agotaron las baterías", dijo el chileno en conferencia de prensa.

Córdova se refirió, de esta manera, al hecho que Alianza Lima no jugara ante la Universidad San Martín, debido a la falta de campo y llegara más descansado al encuentro con la 'U'. En cambio, Universitario tuvo un duro cotejo con Sporting Cristal.

"Es evidente que no podíamos hacer lo que hicimos en el primer tiempo. Germán (Denis) estaba muerto. No daba más. 'Chiquitín' (Quintero), lo mismo. El partido del martes fue muy intenso. Por lo tanto, es obvio que en algún momento, te pasa. Pero, claro, quiero que me pase en igualdad de condiciones, y es el segundo clásico que no jugamos en igualdad de condiciones. Más aun, con un equipo absolutamente físico. El gran potencial que tiene Alianza es que tiene un juego físico", agregó Córdova.



Pese a la derrota, el técnico destacó el compromiso de sus dirigidos. "Ellos están comprometidos con ellos mismos y con lo que significa Universitario, eso es motivo de orgullo y es lo que el hincha quiere. Hoy el tema físico nos pesó y mucho, venimos de partidos muy intensos, vamos a tratar de recuperarnos lo más pronto posible, ya que el martes jugamos de nuevo", finalizó.

Universitario, con 51 puntos, está en la novena posición de la tabla de acumulado y alejado del descenso.