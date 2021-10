Un extranjero siempre tiene que marcar la diferencia. Eso lo tiene claro Alexis Blanco desde que dejó su natal argentina hace algunas temporadas. Hoy, con la camiseta de UTC de Cajamarca, lo sigue demostrando, ubicado como uno de los máximo artilleros de la Fase 2. Sin embargo, el atacante de 33 años va por más y quiere romper las redes de un grande del fútbol peruano, Alianza Lima.

“Siempre es una motivación enfrentar a un grande, sobre todo cuando viene en racha. Aunque nuestra cabeza está motivada por nuestros propio objetivo que es conseguir un cupo para alguna copa internacional”, dijo el ‘9′ a Depor sobre el próximo rival del cuadro cajamarquino.

El jugador surgido en las divisiones inferiores de Independiente también explicó qué deben hacer los cremas para dar al batacazo y acabar con el invicto que tienen los íntimos en esta segunda parte del torneo de la Liga 1.

“Tenemos que volver a ser el equipo intenso que fuimos en esa racha de cinco partidos al hilo, saber que al frente tendremos un rival de mucha jerarquía. Cualquier error se pagará caro. Hay que aprovechar cada error que ellos cometan. El plan es hacer un partido acorde a los objetivos que nos trazamos y demostrar porque queremos pelear por entrar a un torneo continental”, manifestó.

A cuatro fechas para el final del campeonato, Blanco ya piensa en su futuro, teniendo en cuenta que su contrato con el cuadro cajamarquino culmina el 30 de noviembre.

“Me gustaría quedarme en el futbol peruano, ya que siento que he pasado una etapa de adaptación. Todavía no he definido nada y estoy enfocado en esta última etapa del torneo con UTC”, finalizó.





