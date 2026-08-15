vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 5 del de la Liga 1 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? El encuentro se podrá seguir a través de Liga 1 MAX, disponible mediante los operadores autorizados, además de DIRECTV y Movistar TV. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. El encuentro se disputará este sábado 15 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva y comenzará a las 7:30 p.m. en Perú.

Alianza Lima vs. UTC se enfrentarán por la fecha 5 del Torneo Clausura. (Video: Alianza Lima)
Alianza Lima vs. UTC se enfrentarán por la fecha 5 del Torneo Clausura. (Video: Alianza Lima)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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