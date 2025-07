Se jugaba el minuto 63 del partido entre Alianza Lima y UTC por la última jornada del Torneo Apertura 2025, cuando de repente en una jugada aérea dividida fueron a buscar el balón Marco Huamán y Leonardo Rugel, llevándose la peor parte el jugador de UTC quien quedó tendido e inconsciente en el campo del Estadio Héroes de San Ramón. Esto alarmó a todos los presentes y el árbitro del partido no dudó en solicitar el ingreso de la ambulancia para atender al jugador caído. Al parecer, no habría pasado a mayores y el jugador está siendo evaluado fuera de todo peligro. Sin embargo, el mismo no pudo continuar en el partido.

SOBRE EL AUTOR Pedro Salazar Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.