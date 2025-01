Siguiendo con la jornada de partidos amistosos previo al debut en la Liga 1 2025, Alianza Lima vs Vélez Sarsfield se enfrentan hoy miércoles 15 de enero del 2025 EN VIVO y EN DIRECTO. El duelo de preparación se desarrollará a puertas cerradas, por lo que no será transmitido, pero puedes seguir todas las incidencias por la web de Depor. Este evento está pactado para las 07:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) en la Villa Olímpica de Vélez Sarsfield, ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Los ‘blanquiazules’ llegan de haber conseguido un triunfo en la ‘Tarde Blanquiazul’ por 2-0 ante Emelec por lo que esperan puedan salir victoriosos en este amistoso.





Alianza Lima viajó a Argentina para gira de amistosos internacionales. (Video: Jordy Flores)

