Voz autorizada. Waldir Sáenz es el goleador histórico de Alianza Lima y fue, sin duda alguna, uno de los más afectados con el descenso del club blanquiazul a la Segunda División del fútbol peruano tras un año más que discreto en la Liga 1.

En ese camino, dio a conocer la lista de futbolistas que, considera, deberían seguir defendiendo los colores que tanto ama. “Los únicos que se pueden quedar en Matute, después de lo que hicieron este año, son Rinaldo Cruzado, Leao Butrón, Josepmir Ballón y Carlos Beltrán”, señaló en diálogo con Pulso Sports.

Por otro lado, Waldir Sáenz también dio a conocer nombres que, considera, no deberían seguir en Alianza Lima, destacando a dos de los refuerzos que fueron anunciados por todo lo alto a inicios de la presente temporada.

“Hay jugadores que tienen contrato 2 ó 3 años, han jugado no sé cuántos partidos y no tienen ni un pase gol. Estamos hablando del tema de (Beto) Da Silva y del ‘Mudo’ Rodríguez. No creo que tengan lo que ponen las gallinas para quedarse el próximo año en el club. Alianza Lima es una institución muy complicada y su hinchada es muy exigente”, agregó.

Waldir habló sobre Alianza Lima. (Fuente: Pulso Sports)

Alianza Lima solicitó la anulación del descenso a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por decisión unánime de su Junta de Acreedores, aclaró este sábado Kattia Bohorquez, administradora de la entidad victoriana.

El pedido va en dirección contraria al camino que tomó la institución para exigir justicia y permanecer en Primera ante supuestas irregularidades en la Liga 1, opinó la directiva, quien deslizó que no es la forma de buscar la salvación.