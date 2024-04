Cecilio Waterman sería baja en Alianza Lima para enfrentar a Colo Colo este martes en Santiago de Chile por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El delantero panameño salió lesionado luego de anotar a Sport Boys en la goleada de 3-0 que le propinó el cuadro blanquiazul por la jornada 12 del Torneo Apertura. El actual goleador del elenco íntimo con cinco tantos, salió de la cancha en camilla tras acusar un dolor agudo en el posterior de la pierna izquierda y desde ese momento encendió las alarmas en el conjunto victoriano.

Consultado por la prensa, Cecilio Waterman declaró que jamás había sentido aquel dolor tan singular durante su trayectoria como profesional y al parecer se trataría de un desgarro. Ayer por la mañana el jugador se sacó una resonancia magnética para conocer el diagnóstico de la lesión y el club aún no lo ha comunicado. No obstante, este diario supo de que en el reinicio de los trabajos solo hizo sesión de terapia física mas no trabajó con el resto de sus compañeros en el campo principal del estadio Matute.

Hoy será un día clave. El entrenador Alejandro Restrepo dirigirá la práctica para definir al once ante el ‘Cacique’ y si ve que no está apto físicamente, no lo citará para el duelo porque agravaría su situación y pensaría que lo mejor es que se recupere plenamente para que pueda estar en las próximas fechas de la Copa Libertadores y el Torneo Apertura donde se lucha para cumplir con los respectivos objetivos.

Ensayo para la Libertadores

Alianza Lima entrenó desde ayer en Matute con la meta de ganar a Colo Colo este martes en Chile por la fecha 3 de la Copa Libertadores. El plantel trabajó en horas de la tarde con miras a este partido de carácter internacional, y lo hizo con la felicidad de ganar un choque más en el Torneo Apertura. Y es que, con goles de Cristian Neira, Juan Pablo Freytes y Cecilio Waterman, el elenco íntimo ganó, gustó y goleó a Sport Boys frente a un marco espectacular en el estadio Nacional que albergó a más de 30 mil personas que alentaron sin cesar de comienzo a fin.

En tanto, el conjunto íntimo mostró una mejoría individual y colectiva, resultando de ello, un equilibrio muy interesante que entusiasma sobremanera a la hinchada. Todo ello, a pesar de los cambios que realizó Alejandro Restrepo para dosificar el estado físico de sus jugadores ante la seguidilla de compromisos a nivel local e internacional. En este marco, Franco Zanelatto destacó como carrilero, en tanto, Cristian Neira demostró que puede ser el nexo ideal entre el mediocampo y los delanteros.

Por su parte, Sebastián Rodríguez se consolidó como el cerebro y el dueño de la pelota quieta, por último, Juan Pablo Freytes, fue sinónimo de seguridad y salida limpia, como el resto de sus colegas de la defensa. Con esa fortaleza, la meta es ganar al ‘Cacique’ para escalar puestos en la tabla del grupo A donde son últimos debajo de Cerro Porteño, Colo Colo y Fluminense.

¿Neira puede ser la sorpresa?

Cristian Neira sería el arma oculta de Alianza Lima para el triunfo en Chile ante Colo Colo por la Copa Libertadores. Alejandro Restrepo pensaría colocarlo como mediapunta adelante de tres mixtos para ayudar en la marca y a su vez pisar el área con chance a gol. “Espero que este gol me permita ser una opción más para el técnico”, dijo ‘Ruso’ tras el 3-0 ante Sport Boys en la Liga 1 Te Apuesto. Crece su chance de poder comenzar el encuentro debido a la posibilidad muy alta de que Cecilio Waterman se pierda el compromiso por una lesión.

Sin embargo, ello va a depender primero del plan de Alejandro Restrepo. Ante Fluminense en Lima esperó y contragolpeó. En Asunción, frente a Cerro Porteño, no cambió la idea, aunque, el conjunto paraguayo no le facilitó los espacios para cumplir su cometido de hacer daño con la velocidad de sus hombres en metros finales. Frente a Colo Colo, es probable que se sostenga la idea, aunque, dada las circunstancias -la ausencia de Cecilio Waterman- se busque ganar un hombre más en la volante para que este colabore en la marca, contribuya en el juego al momento de recuperar la pelota, y, por qué no, se convierta en otro jugador que pise el área rival de manera constante a pura velocidad para aprovechar el pase milimétrico desde los costados. En ese caso, Neira es la carta del colombiano.

¿Cómo jugaría Alianza ante Colo Colo?

En las últimas fechas, dada la seguidilla de partidos, el entrenador cambió jugadores en la defensa, en las bandas, en la delantera y en el medio campo. Juan Pablo Freytes, quien estuvo jugando de carrillero por la izquierda, pasó a jugar de stopper. Renzo Garcés y Jiovany Ramos, rotaron. Franco Zanelatto se asentó de carrilero derecho y, Jhamir D´Arrigo jugó por la izquierda, todo esto en el último duelo ante Boys.

Kevin Serna, el distinto del plantel, ingresó desde el banco y contribuyó en la abultada victoria. Por la sintonía en el funcionamiento hoy es complejo determinar una oncena, sin embargo, el estratega pensaría en el siguiente equipo con el habitual sistema 3-5-2. Campos; Zambrano, Garcés, Freytes; Serna, Rodríguez, Cabellos, Castillo, Zanelatto; Neira y Barcos. Hoy, en la práctica, habrán más luces de lo que estaría buscando el ex Deportivo Pereira.

