Los primeros 180 minutos de Alianza Lima en Copa Libertadores deja una serie de interpretaciones de acuerdo al punto de vista del que se mire. Desde lo táctico hasta lo pasional, hay maneras de analizar los partidos contra Fluminense y Cerro Porteño; pero simplifiquemos el problema como si fuese un ejercicio matemático a solo dos variables. Lo positivo fue que los dirigidos por Alejandro Restrepo supieron competir en ambos compromisos, superando por momentos a sus rivales de turno en Lima y Asunción. Sin embargo, lo negativo radica en el error al intentar sostener el resultado favorable. Los blanquiazules estuvieron muy cerca de sumar seis puntos en sus primeras dos presentaciones internacionales, aunque la realidad es dura y muestra otra cosa.

Contra Fluminense en Matute, Alianza Lima abrió el marcador en el primer tiempo y dominó el partido a pesar de no tener la posesión del balón; no obstante, el gol de los brasileños llegó en el complemento y trastocó lo que pudo ser una épica victoria. Lo mismo ocurrió en La Nueva Olla, donde los íntimos plantearon un partido bastante táctico y peleado contra Cerro Porteño, estirando la igualdad hasta los últimos minutos; pero el gol del rival cayó en la última jugada y sentenció la suerte de los victorianos. Si se compitió en ambos partidos, ¿por qué no fue posible conseguir algo más que un punto?, ¿en qué falló y qué es lo que está faltando?

Alianza Lima cayó 1-0 ante Cerro Porteño en La Nueva Olla, Asunción, por la Copa Libertadores. (Photo by NORBERTO DUARTE / AFP)

Plantel diezmado

Bruno Marioni, gerente deportivo de Alianza Lima, afirmó en una entrevista pasada que el club tenía el mejor plantel del fútbol peruano y que esto permitiría al comando técnico disputar la Liga 1 y Copa Libertadores a la vez. Pero había que contrastarlo en la práctica, algo que finalmente no sucedió. Tras los 180′ coperos, quedó demostrado que los blanquiazules tienen un plantel corto, producto de las lesiones que vienen afectado a seis jugadores y de futbolistas que no están al nivel de exigencia requerido para competir en el máximo torneo de clubes de Sudamérica.

Vayamos a los hechos. Pablo Sabbag, Ricardo Lagos, Víctor Guzmán, Adrián Arregui, Gabriel Costa y Axel Moyano están actualmente recuperándose de sus lesiones, pero tienen fecha de regreso indefinida. Si vamos al detalle, son seis jugadores menos para Restrepo en su plantel. Y eso pasa factura en la Copa Libertadores, donde es necesario poner toda la carne al asador . Mientras Fluminense y Cerro Porteño realizaron cuatro y cinco variantes, respectivamente, Alianza Lima solo hizo tres y cuatro sustituciones por partido. Esto evidencia un problema: los blanquiazules carecen de jugadores que estén al nivel de este certamen, lo que limita mucho las opciones del técnico para replantear en medio del trámite del juego.

Por ejemplo, contra Cerro Porteño, Restrepo envió a Aldair Fuentes en lugar de Catriel Cabellos, cuando Adrián Arregui hubiese sido la primera opción para ingresar. Y si mira a su banca de suplentes, encuentra a Franco Zanelatto, Jeriel De Santis, Hernán Barcos, Cristian Neira y Jhamir D’Arrigo como únicas opciones de ataque. De este último grupo, el colombiano solo utilizó a los dos primeros jugadores en el duelo contra los paraguayos. El ‘Pirata’ no ingresó, a pesar de haber jugado contra Fluminense, y el ‘Rusito’ quedó fuera de todo, como si el mensaje fuese que no está entero físicamente. No existe otra razón para no haberlo incluido.

Alianza Lima y Cerro Porteño se midieron en la Nueva Olla. (Foto: Libertadores)

Desatención en defensa

La propuesta de Alianza Lima en Copa Libertadores es distinta a la que aplica en la Liga 1. Es evidente que la exigencia de los rivales internacionales es superior y, por eso, Restrepo planteó un partido disciplinado desde lo táctico ante Fluminense y Cerro Porteño. Tener un orden y equilibrio defensivo exige un nivel de atención preciso y constante, porque implica cederle la posesión de la pelota al rival. Y a partir de allí, reducir los espacios, forzarlo al error y hacerle daño con los jugadores adecuados para eso. Kevin Serna y Cecilio Waterman cumplieron esa función en ataque contra el ‘Flu’ en Matute.

En los primeros 180′ coperos, Alianza Lima solo recibió cuatro remates directos al arco, lo que habla bien del planteamiento de Restrepo. Pero el error fue la desconcentración en los últimos 20 minutos , lo cual trastocó la planificación del equipo. La estrategia del colombiano era esperar al rival en campo propio e intentar ganarlo en los minutos finales. Sin embargo, no resultó: contra Fluminense, recibió el empate a los 72′ por una desatención defensiva; y frente a Cerro Porteño el tanto llegó a los 90+6′, también por la misma razón. Tácticamente, los blanquiazules hacen un partido correcto; pero les es casi imposible sostenerlo hasta el final. Y esto es consecuencia del corto plantel que tiene, porque lo limita a refrescar el equipo cuando es necesario hacerlo.

Alianza Lima y Fluminense jugaron en Matute (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

No alcanza desde lo físico

Jugar la Copa Libertadores demanda una exigencia mayor. Para competir y ganar, hay que estar en perfectas condiciones físicas y Alianza Lima trata de acercarse a eso. Restrepo pone entre sus titulares a futbolistas que están enteros para este desafío. Y quienes son pieza de recambio, entran porque pueden rendir a este nivel. No obstante, pasa factura la seguidilla de partidos y algunos jugadores terminan cansados o exhaustos, como Kevin Serna, quien siempre es reemplazado en el segundo tiempo, o Juan Pablo Freytes , que terminó tendido sobre el césped en Asunción justo en la jugada previa al gol paraguayo.

Dosificar energías parece ser una tarea pendiente para Restrepo, de manera que su plantel pueda tener cierta frescura. La rotación es una posibilidad, aunque limitada por la cantidad de jugadores lesionados. El desgaste físico es enorme, pero la Copa Libertadores exige dar un plus a cada equipo. El reto es estar a la altura, porque hay poco margen para el error. Alianza Lima perdonó mucho ante Fluminense y lo repitió contra Cerro Porteño. Precisamente, si esos remates directos al arco entraban, otra sería la historia. Para ganar en este certamen, no solo es urgente un buen planteamiento táctico, sino también sostener el rendimiento físico y aprovechar las oportunidades. De eso, el cuadro blanquiazul tiene mucho que aprender.





