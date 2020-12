Alianza Lima inició con mal pie el 2020 y lo terminó de peor manera. El cuadro de La Victoria no pudo salvar la categoría pese a los intentos y tendrá que jugar en Segunda División la próxima temporada, luego de quedar entre los últimos lugares de la tabla de posiciones acumulada de la Liga 1.

El descenso de Alianza Lima entristece a todo aquel que ama el fútbol, sin embargo, es un golpe muy fuerte para todos los que se identifican con los colores del cuadro íntimo. Sin embargo, muchos de estos hinchas, prefieren que el club descienda a permanecer en la Liga 1 (tras reclamo ante la Federación Peruana de Fútbol).

“Alianza tiene que ganarse el jugar la Liga 1 Movistar, jugando como corresponde. Pero también resalto el reclamo, no tanto como para salvar a Alianza, sino para sentar un precedente de que los reglamentos a veces no se cumplen. Pero Alianza tiene que ganarse su vuelta en el campo y no en la mesa”, afirmó Wilmer Aguirre en una entrevista con Radio Ovación.

En la misma conversación el ‘Zorrito’ aseguró que le gustaría volver a vestir la camiseta blanquiazul y no descartó la posibilidad de jugar en la Segunda División representando al equipo de sus amores.

“Siempre he dicho, siempre ha sido mi sueño volver a Alianza, quiero estar los últimos años de mi carrera y retirarme por la puerta grande. Ahora si se da la posibilidad de jugar Liga 2 con ellos, yo encantado. Alianza siempre ha estado en mi corazón por lo que soy hincha, en este momento no depende de mí, sino de la dirigencia”, apuntó el ‘Zorrito’.

El último intento para permanecer en la Liga 1

Alianza Lima ya empezó a mover sus fichas para intentar continuar en el fútbol profesional el próximo año. El área legal del cuadro íntimo insistirá con el reclamo en contra de Carlos Stein, club que no habría cumplido con el sueldo a sus trabajadores en más de un mes del 2020, lo cual, generaría que se le resten puntos en la tabla acumulada y, por ende, descienda a la Liga 2.

Kattia Bohorquez, administradora de Alianza Lima, justificó el reclamo blanquiazul y dejó claro que es “justo” y que se apega al reglamento. “Nosotros elevamos una solicitud a la gerencia de licencia mucho antes de que culmine el último partido de Alianza, solicitando que se aplique el reglamento. Estamos solicitando algo que es justo y que corresponde al reglamento. Debería proceder porque se ajusta a la regla”, explicó Bohorquez en conversación con GOLPERU.

