El último fin de semana, Deportivo Garcilaso perdió 2-1 con Cusco FC por el Torneo Apertura, teniendo a Wilmer Aguirre como uno de los jugadores más influyentes en ofensiva del ‘Pedacito de Cielo’, aunque no pudo ayudar a los suyos a sumar punto alguno. Ante el evidente gran rendimiento mostrado, el ‘Zorrito’ dio detalles de su proceso de adaptación en el combinado incaico.

“Los minutos que he podido entrar, me han servido muchísimo. Físicamente, estoy mucho mejor y si me toca estar desde el inicio, trataré de hacer lo mejor como siempre y tratar de anotar, que tanto lo vengo buscando”, sostuvo el delantero del combinado imperial en diálogo con Radio Ovación.

Wilmer Aguirre fue parte de una jugada polémica en el Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso, luego de que su tanto fuera mal anulado, generando la molestia de sus compañeros y el comando técnico, quienes no pasaron por alto el error del juez principal.

“Siempre entro con muchas ganas. Obviamente, el delantero requiere del gol para agarrar más confianza. Se me anuló un gol legítimo, pero esto es fútbol, y así como nos equivocamos los jugadores, también se equivocan los árbitros”, agregó el experimentado jugador nacional.

Por otro lado, Wilmer Aguirre dio detalles de la llegada de Jorge Célico a Deportivo Garcilaso, entrenador que posee amplia experiencia en el fútbol internacional y que, poco a poco, espera plasmar su idea de juego en el combinado cusqueño.

“El comando técnico tiene poco tiempo. De a pocos irán armando el equipo que quieren, le darán la intensidad que buscan y, nosotros, trataremos de captar su idea lo más rápido posible, ya que tenemos los partidos encima y debemos sacar los resultados”, finalizó el ‘Rayo’.





