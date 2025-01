La novela entre Alianza Lima y Brian Farioli todavía tiene para rato, pues aún no sé han escrito los últimos capítulos de una historia que compleja y qué podría terminar en los tribunales. El último lunes el mediocampista argentino argumentó su postura respecto a su estado físico y dio a conocer las condiciones en las que –según él– firmó un contrato. Ante esto, la respuesta de los blanquiazules no tardó en llegar a través de José Bellina, gerente deportivo del club.

El directivo del cuadro de La Victoria salió al frente y no se guardó nada, desmintiendo lo dicho por Farioli. “Es falso lo que él menciona. No existe contrato. Lo que se firmó es la carta invitación (carta oferta), en la cual está establecido claramente que debe pasar exámenes médicos para la firma del contrato”, manifestó en una entrevista con Ovación.

Esta respuesta se debe a lo dicho por Farioli en una charla previa con Exitosa Deportes, en donde alegó haber firmado un contrato. “Este caso va a ir a la FIFA, no hay duda de eso. Firmé un contrato anteriormente, que firmaba José Bellina, antes de llegar al club y en ese contrato no se habló nunca de alguna revisión médica, ni nada por el estilo. (...) Mi abogado actuará”, apuntó.

Brian Farioli quedó como agente libre antes de negociar con Alianza Lima. (Foto: Foto Baires Deportes)

Prosiguiendo con su defensa, Bellina fue enfático al señalar que en el documento firmado claramente está estipulado que, de no pasar los exámenes médicos, el jugador no podrá ser fichado por el club. “En la misma carta, y en cualquier carta oferta, el club y el futbolista se deben poner de acuerdo en los documentos a firmar a partir de la misma. Si el futbolista no pasa los exámenes médicos, no hay nada en qué ponerse de acuerdo”, argumentó.

Aunque no citó su nombre, José Bellina utilizó como ejemplo a Kevin Sandoval, quien en el 2024 no se sumó al equipo tras no responder positivamente en los exámenes médicos. “En el 2024, un futbolista no pasó sus exámenes médicos en el club y todo se manejó de manera regular con el futbolista y su agente. Claramente, eso ya depende de cómo se quiere manejar cada uno. Son situaciones que pasan en el fútbol”, añadió.

El gerente deportivo cerró diciendo que no volverán a tocar más el tema, pues previamente Franco Navarro –director deportivo– ya lo hizo. Eso sí, detalló que el club está preparado legalmente para afrontar cualquier demanda. “No vamos a pronunciarnos más sobre este tema, es segunda vez que estamos dando una postura, lo hizo Franco Navarro el día sábado. El club ha actuado de manera correcta y está preparado legalmente para afrontar este caso”, sentenció.

Brian Farioli está en Argentina y desde ahí iniciará con las acciones legales. (Foto: Central Córdoba)

¿Qué más dijo Brian Farioli sobre este caso?

En la mencionada entrevista con Exitosa Deportes, Brian Farioli lamentó que este caso haya llegado a un punto conflictivo para ambas partes. “La gente se portó muy bien, me trató ‘bárbaro’ desde que llegué. No guardo rencor a nadie, me sentí cómodo los días que estuve allá, me quedé con la ilusión de vestir la camiseta de Alianza. No me gustó mucho cómo lo manejaron porque se pudo haber solucionado de otra forma”, manifestó.

Finalmente, el volante de 26 recordó cómo fue el trato que tuvo con el departamento médico de Alianza Lima y reveló el diálogo que tuvo con Néstor Gorosito. “Uno de los médicos que me atendió en Alianza era argentino, me dijo que todo estaba en perfectas condiciones. De hecho, el médico me dijo que todo estaba impecable, las resonancias y demás, resulta que después pasaron cosas. Hay que dar vuelta a la página, hablé con ‘Pipo’, él quería dirigirme y eso para mí era un lindo desafío, pero las cosas pasan por algo”, sentenció.

Néstor Gorosito dirigió a Brian Farioli en Colón de Santa Fe. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)





