La novela continúa en Matute, e incluso se extiende hasta Argentina donde el futbolista Brian Farioli se encuentra actualmente, golpeado por lo que ha pasado en los últimos días entre él y el club blanquiazul. Si bien, desde la dirigencia de los ‘íntimos’ se afirmó que no había ninguna firma de por medio, el jugador los acuso de incumplimiento del contrato.

Hace un par de días que los capítulos de esta historia se vienen ampliando debido a unos exámenes médicos que en Alianza Lima no convencieron para apostar por el futbolista Brian Farioli, quien dejó nuevamente el silencio para referirse a su cuestionado estado físico.

“La verdad que es una lástima, sin dudas es una lástima que no pueda llegar a Alianza Lima. Tenía muchas ilusiones de llegar ahí, pero bueno, por cuestiones que no son mías, no podemos competir en ese equipo. Estoy totalmente curado, al 100%. Las resonancias y los estudios hablan por sí solos”, dijo en Exitosa Deportes.

Añadiendo, además, que ambos clubes, Colón de Santa Fe y Alianza Lima, conversaron sobre las evaluaciones del jugador donde se le fue mencionado al conjunto de La Victoria que la lesión que tuvo en su momento, ya había sido curada.

“El médico de Alianza Lima se contactó con la gente de Colón y fue la gente de Colón la que se puso en pie para reclutar las imágenes y el alta médica que tenía. Sería descabellado que llegue a un club y que esté lesionado y no esté para jugar, eso no existe. Pude haber pagado una cláusula y hacer eso pero no, eso es muy raro”, explicó.

Navarro mencionó que el jugador no estaba apto para los entrenamientos. (Foto: Giancarlo Ávila / Depor)

Asimismo, fue consultado sobre la posibilidad de oficiar una demanda oficial en contra del cuadro limeño a pesar de que, hace unos dìas, Franco Navarro mencionó que eso era imposible al no haber un contrato firmado de por medio.

“100% totalmente que voy a ir a la FIFA, sin duda. Yo firmé un contrato anteriormente, ahí nunca se habló de ninguna revisión médica, ni nada por el estilo. Firmé la propuesta formal del equipo, firmaba José Bellina. Mi vínculo no estaba condicionado con los exámenes médicos”.

Recordó también, los apuros que presentó el cuadro ‘blanquiazul’ con la problemático que enfrentó ante el actual entrenador de Cienciano. “De hecho, dicen que el club también le ha pasado con un entrenador argentino (Cristian Díaz) también, que ya tiene un prontuario de eso. Estoy viendo el tema con un abogado personal”, afirmó.

El jugador comentó también que José Bellina fue al hotel dónde estaba hospedado para darle la noticia. “Al otro día José Bellina fue conmigo al hotel y fue a charlar conmigo de esa circunstancia. Le dije que me parecía muy raro, que traten de refutar las imágenes con el médico de Colón de Santa Fe”.

José Bellina es Gerente Deportivo en Alianza Lima (Foto: @alianzalima)





¿Qué pasará ahora con Farioli?

De vuelta en su país, el futbolista ya está buscando nuevo equipo. “Bueno, no pasa nada, a dónde iré me haré estudios, resonancias, lo que sea. De hecho ya estamos hablando con algunos equipos y estoy esperando a dónde voy a jugar. Yo tenía muchas ganas de jugar en un equipo como Alianza Lima, pero no se dieron las cosas como uno pretendía. La verdad que tampoco hubo mucho interés después de lo que pasó, entonces, ya nosotros no podíamos hacer nada”, culminó.





