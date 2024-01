Sin lugar a dudas, fue una pérdida en términos de negocios. No obstante, aún más preocupante fue permitir que Jairo Concha se fuera libre a Universitario. ¿Qué sucedió exactamente? Depor Data te brinda todos los detalles, incluyendo otros casos similares que podrían seguir el mismo camino.

Entre diciembre y enero, Alianza Lima experimentó una pérdida aproximada de casi un millón de dólares en ventas. Esta situación se evidenció con las recientes transacciones, como la negociación de Bryan Reyna con el Belgrano de Córdoba, así como las salidas como agentes libres de Jairo Concha (Universitario) y Juan Pablo Goicochea. Estos tres futbolistas abandonaron Matute sin generar los ingresos esperados que en algún momento se proyectaron en el club. Tanto en el caso de Reyna como en el de Concha, se realizaron inversiones, pero el rendimiento no alcanzó las expectativas financieras. Por su parte, en el caso del atacante de la Sub 23, no se logró capitalizar su formación en las inferiores, lo que contribuyó a la pérdida económica experimentada en este periodo.

El negocio por Bryan Reyna

A finales del 2022, Alianza Lima tomó la decisión de invertir en Bryan Reyna adquiriendo el 70% de su pase, reservando el 30% restante para la Academia Cantolao en caso de una futura venta. En esta ocasión, la inversión no superó los quinientos mil dólares. Después de una sola temporada, el jugador de 25 años captó la atención de varios equipos extranjeros, siendo finalmente Belgrano de Córdoba quien se hizo con sus servicios. El club aliancista logró venderlo por un 30% más de su valor de salida, asegurándose además de retener un tercio del porcentaje. Aunque la cifra exacta de la negociación no ha sido revelada, se estima que no superó los ochocientos mil dólares, ya que el ‘Delfín’ recibirá su porcentaje en esta negociación.

En agosto del año pasado, Gremio de Porto Alegre manifestó un interés marcado en Bryan Reyna, mostrando disposición para desembolsar alrededor de 1.4 millones de dólares. Aunque Alianza Lima también tenía que aprobar el porcentaje destinado a Cantolao, esta cifra podría haberse acercado al millón de dólares. Sin embargo, con la reciente negociación, la transacción no superó los 500 mil dólares. En otras palabras, los blanquiazules dejaron de ganar aproximadamente el 50% en un lapso de cinco meses. Esta disminución en el valor se atribuye, en parte, a la pérdida de protagonismo del futbolista en ese período. Desde que se le negó la posibilidad de trasladarse al extranjero, su rendimiento bajó notablemente. A pesar de participar en las Eliminatorias con la selección peruana, Reyna no logró destacar nuevamente, lo que contribuyó a la disminución de sus credenciales y, en consecuencia, del valor de la negociación.

Jairo Concha se fue gratis

En febrero de 2020, Alianza Lima adquirió el 50% de los derechos de Jairo Concha de la San Martín. Basándose en su destacado rendimiento en el equipo universitario, estimaron que la inversión, la cual no superó los 400 mil dólares, podría resultar ser un negocio prometedor en el futuro. A pesar de que el rendimiento del mediocampista se elevó significativamente en Alianza Lima, contribuyendo a la obtención de dos campeonatos con una consistente regularidad, sorprendentemente se marchó como agente libre para unirse esta temporada a Universitario de Deportes.

Considerando el valor actual de Jairo Concha según Transfermarkt, estimado en 978 mil dólares, Alianza Lima habría tenido la posibilidad de obtener ganancias por un monto cercano a los 489 mil dólares si lograban vender al jugador. Lamentablemente, la situación dio un giro inesperado y el club se quedó sin poder recuperar parte de la inversión realizada en el futbolista. Este desenlace se atribuye principalmente a la falta de un acuerdo para la renovación del contrato. Desde el punto de vista del jugador, la prolongación de las negociaciones estaba dentro de sus objetivos, y la dilatación contribuyó a este desenlace. Sin embargo, cabe señalar que desde la perspectiva del club, no se realizaron esfuerzos suficientes en Matute para ofrecer un nuevo contrato, lo que finalmente resultó en que se fueran con las manos vacías, sin poder capitalizar el valor potencial del jugador en el mercado.

El caso de Juan Pablo Goicochea

La Copa Mitad del Mundo Sub-18 2022 destacó a Juan Pablo Goicochea, con sus cuatro impresionantes goles captando la atención de clubes extranjeros. Antes del torneo, Alianza Lima ya lo había firmado como profesional hasta el 31 de diciembre de 2023. Aunque hubo interés, no se concretó su venta ni la renovación. Actualmente, el talentoso delantero representa a Perú Sub-23 como jugador libre, consolidándose como uno de los prospectos más prometedores que surgieron de Alianza Lima en años recientes.

Incertidumbre rodeaba la continuidad de Goicochea en Alianza Lima, El atacante era visto como un activo para el club, gracias a su talento, proyección y la posibilidad de generar una venta beneficiosa en el futuro. No obstante, su estadía en Matute estuvo caracterizada por la falta de oportunidades para brillar. Entre 2022 y 2023, Goicochea solo tuvo cuatro apariciones en el plantel principal, acumulando un tiempo de juego total de 25 minutos sin lograr marcar goles. A pesar de las expectativas iniciales sobre su potencial, parece que no ha tenido la oportunidad de demostrar plenamente su valía en el equipo.

Los que podrían sumarse

Dentro de la estrategia de Alianza Lima por apostar a la juventud, aún hay dos jugadores que no han sido considerados para la presente temporada: Darlin Leiton y Óscar Pinto. Ambos jugadores finalizarán su contrato este año, y todo indica que en la institución no renovarán sus vínculos, lo que les permitirá explorar nuevas oportunidades como agentes libres.

Por el peruano la inversión consistió en adquirir el 50% de su pase. Sin embargo, recuperar esa inversión parece ser un desafío, especialmente si logran venderlo al equipo de Comerciantes Unidos, donde jugará esta temporada. Para que esta transacción sea exitosa, el jugador tendrá que desempeñar un papel protagónico en el campo de juego. En tienda blanquiazul (2022 y 2023) disputó 14 encuentros y no marcó. Se marchó a mediados de la temporadas pasada cedido a Sport Boys y solo disputó tres encuentros.

En cuanto a Leiton, su incorporación también estuvo vinculada a una negociación de venta con Independiente del Valle. Aunque las cifras de dicha transacción no han sido reveladas, su paso por La Victoria dejó varias deudas pendientes. En el año 2022, vistiendo los colores blanquiazules, participó en apenas 10 partidos, nunca logrando la titularidad. Durante esos encuentros, no consiguió anotar goles y proporcionó solo una asistencia en los 126 minutos que estuvo en el terreno de juego.

Una lesión le impidió mostrar su verdadero potencial a lo largo de la temporada. Para el siguiente año, fue cedido a la Universidad Católica de su país, donde solo tuvo cinco apariciones. Nuevamente, los problemas físicos jugaron en su contra. Actualmente, su futuro para el próximo año es incierto, ya que no se ha confirmado en qué equipo continuará su carrera.





