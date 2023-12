En Alianza Lima se respiran aires de cambios luego de cerrar un año sin cumplir los objetivos trazados. La derrota en la final ante Universitario de Deportes fue un escenario que no se contemplaba en La Victoria, puesto que la ilusión era lograr el tricampeonato y celebrar con sus hinchas un título más en Matute. Pero eso no pasó y, por el contrario, la consecuencia de lo ocurrido generó cierto temblor en la interna del club. Fue momento de tomar decisiones: desde la reestructuración del área deportiva hasta la salida de futbolistas experimentados. La purga tuvo de todo. Sin embargo, renovarse no es algo nuevo para la institución. Lo hizo tras tocar fondo en 2020 y hoy atraviesa un escenario similar. ¿Por qué el don de reinventarse tiene color blanquiazul?

Retrocedamos unos años atrás. A fines de noviembre del 2020, Alianza Lima perdió 2-0 contra Sport Huancayo en Matute y el resultado lo mandaba a Segunda División. Si bien el descenso no se consumó, lo que se vivió en esa campaña fue de terror. Malas contrataciones, resultados adversos e indisciplinas de algunos jugadores fueron el dolor de cabeza del cuadro blanquiazul. Y la bomba explotó después de aquel partido con las salidas del director deportivo (Víctor Hugo Marulanda), el comando técnico (Daniel Ahmed) y casi la totalidad del plantel. La renovación interna de Alianza Lima fue necesaria para cerrar un capítulo desastroso e iniciar otro. Encaró el 2021 diseñando un plantel pensar para la Liga 2 y conformado por futbolistas identificados con el club. Hernán Barcos, Pablo Míguez, Ángelo Campos y Jefferson Farfán fueron parte de ese proceso, comandos Carlos Bustos en la dirección técnica y José Bellina en la gerencia deportiva. Es decir, hubo una limpieza dentro de las paredes de Matute para volver con fuerza y demostrar por qué incluso en el fracaso es posible levantarse. Y el éxito deportivo fue inmediato, porque los íntimos salieron campeones nacionales ese año. Para el 2022, la base ya estaba hecha y había que construir sobre ella. Alianza Lima no solo mantuvo a sus jugadores emblema, también sumó a Pablo Lavandeira, que fue clave en el bicampeonato. Pero lo que más llamó la atención fue la exitosa estrategia de marketing que el club llevó a cabo ese año. Desde venta de abonos, pasando por los productos oficiales de la tienda blanquiazul, hasta agotar todas las localidades de Matute. Ese ‘boom’ hizo que el marketing sea la segunda fuente de ingresos del club. Ese año, los íntimos recaudaron casi 23 millones de soles. Entonces, la reinvención no solo fue en el plano deportivo, sino también en el comercial. Ahora que el panorama parece otra vez adverso tras el fracaso del 2023, a Alianza Lima le toca volver al pasado y tomar impulso nuevamente. El reto del 2024 ya lo enfrentó el 2021. Y la historia reciente confirma que arriesgarse de esa manera tiene buenas consecuencias. En esa ocasión tomó decisiones importantes en su estructura deportiva para reinventarse y actualmente están haciendo lo mismo. Con Alejandro Restrepo en la dirección técnica, Bruno Marioni en la gerencia deportiva y Néstor Bonillo como asesor deportivo, se decidió prescindir de casi todos los extranjeros, de jugadores referentes dentro y fuera del camarín, y de figuras que nunca dieron la talla cuando vistieron la blanquiazul. El cuadro victoriano vuelve a arriesgar como lo hizo antes, pero siempre con la certeza de que las decisiones tomadas son las mejores para sí mismo. Lo que viene el 2024 para Alianza Lima no es sencillo, teniendo en cuenta que no podrá usar Matute para ser local por siete meses. El objetivo es recuperar el trono del fútbol peruano, hacer una buena Copa Libertadores y devolverle la esperanza al hincha. Pero debe demostrarlo con trabajo y resultados, sudando la nueva camiseta que acaban de presentar y sumando a los potrillos que siempre están dispuestos a mostrarse. Con todo eso, la institución blanquiazul encontró en la reinvención su principal fuente de fortaleza para alcanzar el éxito. Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor. TE PUEDE INTERESAR ¿Continúa Sabbag, qué pasó con Concha y por qué es una semana clave para Alianza Lima?

Experiencia, docencia y más: ¿por qué Fossati es el DT ideal para dirigir a Perú?

¿Qué pasará con el ‘Proyecto Centenario’ de la ‘U’ si Fossati acepta dirigir a Perú?

Semana decisiva para Universitario: ¿cuál es el panorama de los refuerzos para el centenario?