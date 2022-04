Cuando llegó a Alianza Lima, Carlos Bustos no se imaginaba todo lo que iba a tener que pasar. Formó un equipo para la Liga 2 y terminó disputando la Primera División. Luego, logró el campeonato y clasificó a la Copa Libertadores 2022, donde actualmente se mide en el grupo F con River Plate, Colo Colo y Fortaleza. En este proceso, el técnico blanquiazul ha ido variando sus estrategias, de acuerdo al equipo que tenía a su disposición y al rival a enfrentar. Así fue como pasó de un sistema técnico netamente defensivo a uno ofensivo, donde Jairo Concha y Pablo Lavandeira se volvieron las estrellas del equipo.

De este modo, en la casi temporada y media que lleva en La Victoria ha utilizado tres formaciones. Empezó con un 4-3-3, se consolidó con un 3-5-2, experimentó con el 4-4-2 para volver a su planteamiento inicial, aquel que utilizó en el último clásico y le funcionó a la perfección. Eso sí, a pesar de ser la misma táctica, los rostros cambiaron y las características de juego también. Aunque lo que nunca varió fue la actitud del equipo para enfrentar los partidos.

“Nosotros nunca dudamos de la capacidad del plantel para enfrentar los partidos. Nos tocaron encuentros apretados, pero siempre dieron muestras de lo que puede dar. Hoy, con todo el público en contra, con el rival de siempre y consiguiendo un triunfo abultado, es una muestra de lo que el equipo puede dar”, dijo Carlos Bustos, tras golear a Universitario de Deportes.

Primera prueba

Carlos Bustos debutó en el 2021 con Alianza Lima con un 4-3-3. (Crédito: Depor)

En su primer partido en Liga 1 con el buzo blanquiazul, en marzo del 2021 ante Cusco FC, el profesor Carlos Bustos utilizó el clásico 4-3-3. En aquel entonces, Steven Rivadeneyra era el ‘1′ en el arco y Sebastián Gonzales Zela el ‘9′ frente a un Hernán Barcos aún fuera de forma. El ‘profe’ utilizó este sistema en cinco partidos logrando una victoria, tres empates y una derrota.

Eso sí, conforme pasaban los partidos, si bien el sistema táctico se mantuvo, los futbolistas fueron cambiando. Se incorporaron los extranjeros que conforme pasaban las semanas y agarraban ritmo - fueron los últimos en llegar- ingresaron al ‘11′ titular.

Partido Fecha Sporting Cristal 2-1 Alianza Lima 02/05/2021 Alianza Lima 2-2 U. César Vallejo 24/04/2021 Sport Huancayo 0-0 Alianza Lima 14/04/2021 Alianza Lima 1-0 D. Municipal 06/04/2021 Alianza Lima 2-2 Cusco FC 30/03/2021

Tal fue el caso de Pablo Míguez, quien se sumó en la segunda fecha, tras una pequeña molestia en el tobillo. Ingresó por Valenzuela y se asentó en el mediocampo, hasta que Bustos lo movió a la defensa, de central. En tanto, el ‘Pirata’ apareció en el cuarto partido frente a la Universidad César Vallejo, desde el arranque.

Gonzales Zela, a pesar de su talento y de su estado físico propio de su edad (22 años), no logró consolidarse en la delantera y rápidamente fue reemplazado por el argentino, que debutó con gol ante los trujillanos. Wilmer Aguirre y Arley Rodríguez lo acompañaron en el ataque por José Manzaneda y Edhu Oliva. Por su parte, Jefferson Farfán también tuvo apariciones. Ante Deportivo Municipal ingresó a los 57′ por Manzaneda como segundo delantero, detrás de Barcos que entró al campo un minuto después.

A pesar de que no hubo malos resultados -solo se perdió un partido- Bustos entendió que no sería lo mejor para su equipo, que se había formado para disputar el torneo de Segunda División, básicamente reforzado para defender.





El equipo campeón

Alianza Lima

A partir de la sexta fecha de la primera fase del 2021, Carlos Bustos sorprendió a todos con un nuevo sistema: 3-5-2, aquel que lo mantuvo hasta el final del campeonato y que los llevó a la final como segundos del acumulado y campeones de la Fase 2.

La línea de tres con dos carrileros les permitió defender con cinco y atacar del mismo modo. Razón por la que sumaron 17 partidos con el arco en cero, gracias, en gran medida, a la participación de Angelo Campos, quien terminó el año llamado a la Selección Peruana.

En tanto, Pablo Míguez se asentó como central, Jairo Concha como ‘10′ y el ‘Pirata’ en el ataque junto al ‘Zorrito’ con un total de diez goles y ocho asistencias. Los tres fueron los mejores de la temporada.

El Renacimiento

Antes de definir el 4-3-3 que goleó en el estadio Monumental, Carlos Bustos intentó reestructurar su equipo con un 4-4-2 que práctico en los amistosos ante Alfonso Ugarte y Alianza Universidad en las tres semanas que tuvo libre por fecha FIFA y descanso propio del torneo.

Ante el elenco de la Liga 2, los blanquiazules se impusieron en el total por 1-0 con gol de Édgard Benítez. El primer tiempo lo disputaron Franco Saravia; Renato Rojas, Carlos Montoya, Jefferson Portales, Sebastián Cavero; Oswaldo Valenzuela, Miguel Cornejo, Arley Rodríguez, Pablo Lavandeira; Darlin Leiton y Wilmer Aguirre. El resultado fue empate sin goles.

En tanto, en el complemento hubo algunos cambios. En línea de cuatro estuvo Oslimg Mora, Pablo Míguez, Yordi Vílchez y Ricardo Lagos; mientras que en la volante estuvieron Aldair Fuentes, Lavandeira, Édgar Benítez, Óscar Pinto, dejando a Cristian Benavente y Hernán Barcos en la ofensiva. Esta vez sí hubo victoria.

El segundo partido fue ante Alianza Universidad con victoria por 3-0. El sistema se mantuvo, aunque con algunos cambios en el equipo. Carlos Bustos decidió mandar a Franco Saravia, Renato Rojas, Jefferson Portales, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos, Aldair Fuentes, Oswaldo Valenzuela, Édgar Benítez, Pablo Lavandeira, Darlin Leiton y Hernán Barcos.

Para el segundo choque, ingresaron Ángel de La Cruz, Pablo Míguez, Carlos Montoya, Oslimg Mora, Sebastián Cavero, Miguel Cornejo, Cristian Benavente, Arley Rodríguez, Óscar Pinto, Mauricio Matzuda y Wilmer Aguirre. Todo apuntaba a que sería el formato elegido para la Copa Libertadores, pero no fue así.

Una vez utilizó Carlos Bustos el 4-4-2. Lo hizo ante UTC con una victoria por 1-0. (Crédito: Depor)

Carlos Bustos recién lo utilizó en su regreso a los duelos oficiales, pero en la Liga 1. Es decir, ante UTC, aunque con todos sus ‘bravos’ desde el arranque, que volvieron de la Selección. ¿Lo destacable de este sistema? Se intentó construir una defensa sólida con cuatro en el fondo. No obstante, pese al rombo que se formó al medio del campo entre Josepmir Ballón, Arley, Lavandeira y Jairo Concha, y que debía darle más movilidad al equipo para armar la última jugada, no hubo volumen ofensivo. El resultado fue una victoria 1-0, aunque no se volvió a repetir.

Sistema goleador

En el último clásico el ‘profe’ Bustos decidió salir con todo su armamento en un 4-3-3 que colocaba a Concha, Lavandeira y Ballón en el mediocampo y a Benítez y Benavente como principales generadores del ataque junto a Barcos. Por su parte, Rojas y Vílchez jugaron de laterales, aunque sus características de centrales trajo como consecuencia un equipo defensivo y ofensivo. ¿El resultado? Goleada 1-4 en el estadio Monumental.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR