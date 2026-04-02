El fútbol volvió a demostrar su poder como vehículo de transformación social. En el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, el Club Alianza Lima Femenino y EsSalud protagonizaron un gesto que trascendió las tribunas: once niños del Centro de Rehabilitación Profesional y Social (CERPS) de La Victoria ingresaron a la cancha de la mano de las futbolistas, enviando un potente mensaje de respeto y empatía.

Este esfuerzo conjunto pone en vitrina la labor del CERPS de EsSalud brindando acompañamiento integral a menores de entre 7 y 12 años. A través de talleres de habilidades sociales, apoyo familiar y capacitación prelaboral, el centro atiende actualmente a cerca de 300 niños y jóvenes, preparándolos para una integración socio-laboral efectiva que mejore su calidad de vida y les otorgue autonomía.

Bajo el lema “Con amor y detección temprana, abrimos puertas a la inclusión”, las “Íntimas” no solo buscaron los tres puntos en el gramado, sino que asumieron el compromiso de visibilizar el Trastorno del Espectro Autista (TEA). Para los pequeños invitados, caminar junto a sus ídolos representó un momento de profunda alegría.

Una condición, no una enfermedad

La doctora Daisy González, directora del CERPS La Victoria, señaló que estas alianzas son vitales para educar a la ciudadanía. “Estamos felices de participar con Alianza Lima en esta muestra de inclusión real. Queremos recordar que el autismo no es una enfermedad que se busca curar, sino una condición de vida. Nuestros niños tienen capacidades extraordinarias que debemos ayudar a explotar”, afirmó la especialista.

La labor de estos Centros Especializados de EsSalud se enfoca en equiparar las oportunidades de las personas con discapacidad, permitiéndoles acceder a un puesto de trabajo y una vida digna. El acompañamiento académico y los espacios de rehabilitación social son los pilares que permiten a estos 300 beneficiarios soñar con un futuro integrado.

Compromiso blanquiazul

La identidad de Alianza Lima siempre ha estado ligada a las causas populares. Sandy Dorador, referente del equipo femenino, expresó la sensibilidad del plantel ante esta iniciativa: “Estamos felices de recibirlos. Las puertas del club siempre estarán abiertas para ellos”, manifestó conmovida.

Cabe destacar que la institución victoriana mantiene un historial de colaboración constante con EsSalud, habiendo participado previamente en campañas con jóvenes con síndrome de Down y contando con el respaldo de figuras históricas como Flavio Maestri.

La jornada culminó con una fotografía grupal que selló una tarde inolvidable, dejando una lección clara: la verdadera fortaleza de una comunidad está en su capacidad de abrazar las diferencias con dignidad y cariño.