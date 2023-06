A consecuencia de una lesión en la rodilla, hace cuatro fechas, Gino Peruzzi (no juega desde el 15 de mayo pasado) se ausentó de los partidos que disputó Alianza Lima en la Liga 1 y en la Copa Libertadores de América. Desde entonces, el futbolista argentino realiza terapia y se somete a un tratamiento especial para recuperarse y vuelva a ser utilizado cuando esté totalmente recuperado.

Este martes, ante Atlético Mineiro, de acuerdo a lo expresado por su representante, Ulises Guayanes, el defensor de 30 años “no será de la partida” y en la charla que ha concedido a Depor, adelantó que su representado podría ser evaluado próximamente por el destacado traumatólogo argentino Jorge Batista, quien ha trabajado y logrado muchísimos títulos en el histórico club Atlético Boca Juniors.

Ulises, ¿cuál la lesión que tiene Gino Peruzzi?

La lesión que presenta Gino Peruzzi, en principio, es una tendinitis agravada (en la rodilla), propia de que el jugador insiste con ser parte de todos los compromisos que pueda disputar como el buen profesional que es.

¿Cuál es el tratamiento que sigue para su recuperación?

Se viene tratando con un procedimiento rico en plaquetas, pero es un método que no puede ser interrumpido para que sea cien por ciento exitoso, y la cantidad de partidos no le permite excluirse tanto tiempo.

¿Podrá jugar este martes con Atlético Mineiro?

Dudo mucho que pueda ser de la partida ante Atlético Mineiro.

¿Buscarás una segunda evaluación médica en el extranjero para Gino Peruzzi?

Siempre busco una segunda valoración con gente que es de mi confianza, con esto no digo de que el área medica de Alianza Lima no me convenza, pero yo en Argentina tengo a mi especialista en rodilla que es una eminencia y se llama Jorge Batista, exmédico de Boca Juniors. A él le derivo a todos mis profesionales, así que, sería una posibilidad de que en el receso del campeonato pueda ver a Gino por mi recomendación como ya lo hemos hecho alguna vez.

¿Hasta cuándo es el contrato de Gino con Alianza Lima?

El contrato de Gino es hasta diciembre del corriente año, con una prórroga para un año más, la cual está sujeta a distintos objetivos deportivos que tiene la institución. Ya rubricado en enero.

