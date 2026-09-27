El Club Alianza Lima y la Universidad Científica del Sur, parte del Grupo Educad, presentaron hoy el convenio marco de cooperación interinstitucional suscrito entre ambas instituciones, orientado a fortalecer la atención en salud de los deportistas del club a través de la formación práctica de estudiantes universitarios.

El convenio entre la Universidad Científica del Sur y el club contempla actividades de docencia-servicio, internado e investigación, así como oportunidades de formación para estudiantes de pregrado y posgrado de Medicina Humana, Nutrición y Dietética y Estomatología–Odontología.

En el marco del convenio, Alianza Lima pondrá a disposición campos clínicos semestrales, personal profesional como tutores de práctica e infraestructura para el desarrollo de las actividades formativas. Por su parte, la Universidad Científica del Sur ampliará la cobertura y calidad de la atención a los deportistas, brindará atención odontológica preferente a los futbolistas menores de edad de las divisiones formativas y ofrecerá capacitaciones anuales en temas de salud dirigidas al staff y a las familias de los deportistas de categorías formativas.

“La sinergia entre el deporte de alta competencia y el rigor de la academia es una herramienta invaluable. Este convenio nos permite integrar el conocimiento científico y el talento de los estudiantes de ciencias de la salud en el día a día de nuestros equipos, potenciando el cuidado y el rendimiento de nuestros atletas, empezando por nuestras divisiones formativas”, señaló Alfredo Arosemena, administrador de Alianza Lima, durante la ceremonia.

De su lado, Gonzalo Dextre, CEO del Grupo Educad, señala: “En la Universidad Científica del Sur promovemos una educación conectada con las instituciones referentes del país y con los sectores donde nuestros estudiantes y egresados aportan desde las competencias adquiridas durante su formación. El convenio con el Club Alianza Lima nos permite acercar nuestras carreras de Ciencias de la Salud a un ámbito exigente como el deporte profesional, abriendo nuevas oportunidades para la docencia, la investigación y la vinculación con el entorno profesional”.

El convenio tiene una vigencia de dos años y será coordinado, por parte del club, por Eliana Sánchez Rodríguez, jefa de Desarrollo Integral, y por parte de la Universidad, por Marilyn Laura Montejo Berríos, decana de la carrera de Nutrición y Dietética.