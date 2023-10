Actualmente Alianza Lima marcha bien en el Torneo Clausura porque se encuentra peleando en la parte de arriba de la tabla de posiciones sin darle tregua a los equipos que están en los primeros lugares. Le restan por jugar dos fechas más contra ADT en Lima y Deportivo Garcilaso y serán partidos difíciles ya que ambos cuadros pugnan clasificar a la Copa Sudamericana. En este marco, los grones se reforzarán.

Pero los futbolistas que sumará no vienen de otra liga porque el mercado de pases está cerrado, pero ello no lo excluirá de esta importante posibilidad de verse más poderoso todavía. Y es que, Santiago García, Pablo Sabbag y Cristian Benavente, futbolistas que están avanzando en la rehabilitación por distintas lesiones, en los próximos días irán trabajarán a la par del grupo y serán opción para el técnico.

Pablo Sabbag, quien volverá a jugar y se convertirá en una ayuda valiosa para Alianza Lima en la consecución del ‘tri’, confesó que los tres últimos meses fueron los más difíciles de su carrera por una lesión en el tobillo que, por apresurar su retorno, complicó aún más su situación. El ‘Jeque’, como le apodan al delantero colombiano, está muy ganoso por poner su nombre en la historia del club.

“Fueron tres meses de mier..., porque estaba en el mejor momento de mi carrera y de un momento a otro me pasó esto”, dijo el colombiano, que sufrió esguince de segundo grado en el tobillo. “En algunos partidos me inyectaron para no sentir el dolor, pero me limitaba mucho. En el clásico no solo me dolía, ya no me dejaba jugar”, recordó con nostalgia el goleador de los blanquiazules.

Hasta la fecha registra 9 goles en la Liga 1 Bettson y 1 en la Copa Libertadores de América. Pero el ariete colombiano que tiene vínculo con la institución hasta fines de la temporada, desea mucho más. Santiago García, quien se hizo limpieza de rodilla y Cristian Benavente, quien se operó de la rodilla en enero de este año, están mejorando en sus respectivos casos y en breve se juntarán con el grupo.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR