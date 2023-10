La lista de convocados del medio local dada por Juan Reynoso, de cara a los encuentros contra Chile y Argentina en las Eliminatorias 2026, presentó como principales novedades a tres nombres que comparten algo en común: ninguno nació en territorio peruano. Se trata de Franco Zanelatto, Brandon Palacios y Christopher Olivares. Y podría sumarse Oliver Sonne. Esta situación cada vez es menos atípica dentro de la Selección Peruana, llegando al punto de que, para el actual proceso clasificatorio, la ‘Blanquirroja’ podría formar un once titular exclusivamente con jugadores que llegaron al mundo fuera de nuestras fronteras.

Depor Data consideró únicamente a aquellos jugadores que ya cuentan con el Documento Nacional de Identidad (DNI) y/o pasaporte tramitado. El último en sumarse a esta lista fue Oliver Sonne, la nueva apuesta del ‘Cabezón’ Reynoso para los siguientes encuentros premundialistas. Además, se tuvo en cuenta a los futbolistas que ya han sido convocados previamente en algún seleccionado nacional, es decir, que ya tienen experiencia en la Videna. A pesar de estas condiciones, se logró armar un once más que interesante.

Cada uno tiene una historia distinta, pero se pueden agrupar en tres situaciones. Primero, aquellos que nacieron en un país lejano, pero llegaron a Perú desde muy pequeños, ya que la mayor parte de su familia es de aquí. Luego están los que tienen padres de ascendencia peruana, quienes tuvieron que viajar al extranjero hace muchos años y los procrearon allá. Finalmente, también están aquellos cuyas familias son extranjeras, pero que han vivido la mayor parte de su vida en el país.

Alejandro Duarte (Alemania)

El arquero de Sporting Cristal nació en Múnich, Alemania. A pesar de haber nacido en tierras germanas, su corazón late por Perú. Sus padres son peruanos, pero sus dos abuelas tienen raíces en el país teutón. A lo largo de su carrera, completó la mayor parte de su desarrollo futbolístico en nuestro país y su talento le valió convocatorias a la Selección Peruana desde la Sub 15. Ojo que Juan Reynoso ya lo tomó en cuenta para los encuentros preparatorios del 2022.

Oliver Sonne (Dinamarca)

Acaba de adquirir oficialmente la ciudadanía peruana, un proceso que se completó gracias al vínculo de su abuela con nuestro país. Aunque el papeleo llevó un poco más de tiempo de lo esperado, dado que su madre fue la primera en solicitar la nacionalidad bicolor. Con su excelente desempeño en el Silkeborg de la Superliga de Dinamarca, Juan Reynoso no tuvo dudas en convocarlo para las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias 2026.

Carlos Ascues (Venezuela)

Nació y vivió sus primeros diez años en Venezuela, una experiencia que dejó una huella profunda en su relación con el país llanero y donde dio sus primeros pasos en el mundo del fútbol. A pesar de haber completado su formación en el Perú, siempre existió la expectativa por parte de la ‘Vinotinto’ de convocar al actual hombre de la César Vallejo. Sin embargo, tomó la decisión de representar los colores de la tierra de sus padres y donde pasó la mayor parte de su vida. Desde la Sub-20, ha sido parte del equipo nacional y actualmente forma partre del universo de Reynoso.

Jean Pierre Rhyner (Suiza)

Oriundo de Suiza, donde pasó gran parte de su infancia. Obtuvo la nacionalidad peruana gracias a su madre, Marlene Pebe, originaria de Ayacucho. Esto le permitió formar parte del último proceso clasificatorio rumbo a Qatar 2022. Anteriormente formó parte de las selecciones juveniles suizas, compartiendo equipo con futbolistas que actualmente son estrellas de dicho equipo, como el defensor Manuel Akanji.

John Cortez (Estados Unidos)

A pesar de que sus padres son estadounidenses, su vínculo con Perú proviene de sus abuelos paternos, quienes son peruanos. Se formó en el New York Red Bulls, una institución en la que llegó a jugar en el equipo que compite en la USL Championship. Estados Unidos lo identificó desde muy joven y lo convocó para amistosos en la categoría Sub-15. A principios del año pasado, Gustavo Roverano lo llamó por primera vez para unirse a la Sub-20, donde recibió otras convocatorias, aunque finalmente no fue incluido en la lista definitiva del Sudamericano. Actualmente, juega en el equipo de UCLA Bruins, pero tiene planes de regresar al New York Red Bulls.

Catriel Cabellos (Argentina)

El destacado jugador de la última selección Sub-20 ha vivido la mayor parte de su vida en Argentina, pero desde temprana edad se le inculcó el amor por los colores nacionales, gracias a la influencia de su padre. Fue su padre quien lo entrenó desde muy joven con la visión de convertirse en futbolista profesional. Ya tuvo su debut en la primera división con Racing, lo que atrajo la atención de Juan Reynoso, quien lo sigue de cerca y hasta lo incluyó como invitado en los entrenamientos de la selección absoluta.

Alessandro Burlamaqui (España)

Su madre le otorgó la nacionalidad peruana, a pesar de haber nacido en España. Tuvo un destacado proceso de formación, sobresaliendo especialmente en el Espanyol de Cataluña. Después de sus actuaciones destacadas, el Valencia decidió ficharlo y el mediocampista estuvo muy cerca de hacer su debut en LaLiga. Inicialmente, jugó en el equipo filial y luego tuvo algunas cesiones antes de unirse al InterCity para esta temporada. Juan Reynoso lo incluyó como invitado en la gira por Europa.

Franco Zanelatto (Paraguay)

Llegó a este mundo en Asunción, siendo hijo de madre paraguaya y padre uruguayo. Sin embargo, hace más de una década reside en Perú. Fue aquí, en suelo peruano, donde se forjó como futbolista, defendiendo los colores de la Universidad San Martín, y posteriormente, hace dos temporadas, llegó a Alianza Lima. A pesar de haber llamado la atención desde Paraguay, Juan Reynoso decidió convocarlo debido a la decisión del extremo de representar a la bicolor.

Brandon Palacios (México)

Cuando Brandon vino al mundo, su padre Roberto estaba en pleno auge de su carrera en los Tecos de México. De esta manera, el futbolista que pertenece a las filas del Deport Binacional adquirió automáticamente la nacionalidad mexicana. Una vez que ‘Chorri’ concluyó su paso por el fútbol mexicano, su hijo mayor se unió a las divisiones juveniles de Sporting Cristal. Pese a que siempre tuvo importantes actuaciones a nivel de inferiroes, nunca terminó siendo citado para un seleccionado. Hoy a sus 24 años, le llegó su primera llamado, tal vez en el mejor momento de su carrera.

Santiago Ormeño (México)

Siempre llevó en sus venas el deseo de vestir la camiseta nacional, influenciado por su abuelo Walter, un histórico guardameta de la selección peruana. Su habilidad para desempeñarse como portero lo llevó a México, donde prácticamente pasó la mayor parte de su vida, y es por ello que su nieto nació en suelo azteca. A pesar de algunas idas y vueltas, e incluso coqueteos con la selección mexicana en el camino, el futbolista del Juárez finalmente debutó con la camiseta peruana en la Copa América 2021. Es un delantero que Juan Reynoso aprecia personalmente y por eso lo convocó para esta fecha clasificatoria.

Gianluca Lapadula (Italia)

Uno de los casos más sonados en la historia de la Selección Peruana. El atacante del Cagliari es de origen italiano, pero obtuvo la nacionalidad peruana gracias a su madre, Blanca. A pesar de que inicialmente optó por representar a Italia y participó en duelos amistosos con la ‘Azurri’, en 2020 tomó la decisión de aceptar la propuesta de la selección peruana y se convirtió en el nuevo referente del ataque nacional.

Otros nombres de la Liga 1

Dentro del fútbol peruano, existe un grupo de jugadores que ya han tenido la experiencia de representar a la selección peruana, a pesar de haber nacido fuera de las fronteras peruanas. Uno de estos jugadores es Christopher Olivares, quien forma parte de la actual convocatoria anunciada por Juan Reynoso. El delantero del Cusco FC nació en Grecia, mientras su padre jugaba en el balompié de ese país.

Entre otros nombres destacados se encuentra el de Gabriel Costa, un jugador nacido en Uruguay que formó parte de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018. También tenemos a Kenji Cabrera, cuyas raíces tienen un vínculo con Japón, a Claudio Torrejón, con un pasado en Estados Unidos, y a Cristian Benavente, que mantiene una estrecha relación con España.

Jugador País de nacimiento Club actual Christopher Olivares Grecia Cusco FC Gabriel Costa Uruguay Alianza Lima Kenji Cabrera Japón Melgar Claudio Torrejón Estados Unidos Cienciano Cristian Benavente España Alianza Lima





