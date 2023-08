El compromiso canterano

“Hay chicos que recién han debutado y es un compromiso que tenemos con el área deportiva el hecho de ir incluyendo jóvenes”, sostuvo Larriera en su conferencia de prensa al ser consultado por los nuevos talentos blanquiazules. Sin embargo, el entrenador también agregó que esta medida no significa poner a juveniles a sumar minutos por obligación o por mera exposición, sino con un sentido. “Se tiene que dar en un buen contexto, depende de las posiciones o las dificultades”, agregó.

Se conoce que el momento más exitoso de Larriera como entrenador ha sido con Peñarol el último 2021 y una de las características de aquel equipo fue la apuesta por jóvenes, incluso algunos de ellos se convirtieron en grandes ingresos económicos como Facundo Torres o Agustín Álvarez-Martínez, ambos transferidos en operaciones incluso mayores de 10 millones de dólares , pero no fueron los únicos casos.

Esto se debe a que el fútbol que propone Larriera se apoya mucho en la intensidad, la presión alta y correr varios kilómetros por partidos. Es un entrenador que toma mucho en cuenta la estadística y análisis de datos de cada jugador, más allá de la impresión que pueda dar en un campo de juego. Por tanto, considera que los jugadores jóvenes pueden ser elementos clave según el buen presente físico y futbolístico en el que se encuentren, así sea en lugar de alguno con mayores pergaminos. “Los jóvenes le pueden dar frescura al equipo”, sostuvo el entrenador en conferencia de prensa.

Otro de los puntos a tomar en cuenta es que el mismo entrenador ha afirmado que el plantel de Alianza Lima no es tan amplio como se percibía a inicio de temporada . Ya sea por algunas lesiones o salidas (Andrade y Lavandeira) o por las posiciones que ocupan en el campo de juego, el estratega considera que puesto por puesto la cantidad de variantes no sobran. “ No es un plantel tan basto. Hay muchos chicos que nos dan cierta esperanza para echar mano a los juveniles. No es tan grande el plantel y ahí tengo que acomodar todos nuestros egos y vanidades para que haya armonía en el día a día”, sostuvo Larriera en tanto a la competitividad dentro del equipo.

Tres potrillos en la mira

En el último empate entre César Vallejo y Alianza Lima, Nixon Perea, entrenador interino en ese momento, decidió hacer debutar a Bassco Soyer y Enzo Borletti , dos jóvenes canteranos blanquiazules que dejaron buenas impresiones durante los minutos que estuvieron en el campo de juego.

Por su parte, Soyer de 17 años, es un futbolista que posiblemente tenga la chance de tener más minutos en lo que resta de la temporada en caso se dé que Christian Cueva no renueve con Alianza Lima. Esto a raíz de que el futbolista cumple las labores de volante creativo , una posición que, de momento, solo la ocupan Concha y Cueva, aunque eventualmente pueda sumarse Cristian Benavente. Asimismo, su segunda posición es extremo izquierdo y tiene mucha llegada al arco rival. El joven canterano fue convocado a la selección peruana sub 17 y también disputó la Copa de Oro 2022 con Alianza Lima, en la que fue figura clave y marcó once goles.

En tanto a Borletti, volante defensivo de 19 años , es el jugador que competiría el puesto con Josepmir Ballón, Jesús Castillo y Oswaldo Valenzuela, principalmente. Borletti ha jugado diversos campeonatos sub 20 con los ‘potrillos’, cuenta con un buen biotipo que se adecúa a sus labores (mide alrededor de 1.80 cm) y su segunda posición es la de defensor central.

Otro de los ‘potrillos’ que puede estar en la mira de Larriera es Jhoao Velásquez, jugador de 17 años que recientemente debutó ante UTC el último sábado. Al igual que Borletti, puede ejercer labores de un mediocampista defensivo , pero su principal función es ser zaguero central zurdo , posición en la que juega en el equipo de reserva. Por contar con ese perfil, Nixon Perea sorprendió al colocarlo como lateral por izquierda en el duelo ante el cuadro cajamarquino.

Ya sea en la primera línea de defensa o en el mediocampo tanto defensivo como ofensivo, Mauricio Larriera ya puso la mirada en los juveniles blanquiazules que puedan ir sumando minutos poco a poco en los partidos que restan del Torneo Clausura. Quizá sus apellidos se nos hagan cada vez más familiares.

