Alianza Lima y su última prueba antes del Clausura: Depor conoció rival y detalles del amistoso en Matute

Alianza Lima no quiere perder ritmo durante la pausa del Torneo Clausura. Luego de caer 2-1 ante Palestino este miércoles 30 de septiembre en Matute, el cuadro blanquiazul tendrá una última prueba antes de volver a la competencia oficial.
Según pudo conocer Depor, el equipo dirigido por Pablo Guede sostendrá un amistoso frente a Melgar este sábado por la noche en el estadio Alejandro Villanueva. El encuentro se disputará a puertas cerradas y servirá como el último examen de los íntimos durante esta etapa de preparación.
La intención del comando técnico es aprovechar estos días sin competencia oficial para mantener al plantel en ritmo y llegar en mejores condiciones al reinicio del Torneo Clausura. Alianza Lima viene realizando una especie de minipretemporada y ya había utilizado el amistoso ante Palestino como parte de esa planificación.
El partido ante Melgar también permitirá a Guede seguir observando a los futbolistas que buscan ganarse un espacio en el equipo, especialmente en un periodo marcado por la ausencia de algunos jugadores convocados a la Selección Peruana.
Como se recuerda, la ‘Bicolor’, dirigida por Mano Menezes, afronta una fecha FIFA con cuatro amistosos internacionales: Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. El duelo ante Canadá está programado para este sábado 3 de octubre, mientras que el cierre de la gira será frente a Colombia el martes 6. (
Por ello, el duelo ante Melgar aparece como la última oportunidad de Alianza Lima para realizar ajustes y darle minutos a su plantel antes de volver a enfocarse en el Torneo Clausura. Tras el 2-1 sufrido ante Palestino, los blanquiazules buscarán cerrar esta etapa de preparación con mejores sensaciones.