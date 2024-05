A siete puntos del líder Sporting Cristal y con nueve unidades más por jugarse, Alianza Lima puede mirar lo que resta del Torneo Apertura de dos maneras: primero, con la esperanza de lograr le épica pese a no tener la primera opción de llevarse el certamen;, o, segundo, con la determinación de cerrar este capítulo y abrir otro llamado Torneo Clausura. Es cierto que ningún deportista tirará la toalla antes de terminar la competencia en la que participa y mucho menos decirlo en público. Por eso, Hernán Barcos dijo anteriormente que no bajarán los brazos hasta el final; sin embargo, es un ejercicio sano mirar hacia el futuro para enfocarse en el siguiente paso. Y lo que viene para el cuadro blanquiazul no es nada desalentador.

El Torneo Clausura pinta amigable para Alianza Lima por tres razones: el fixture en altura, la recuperación de sus lesionados y el manejo de la presión. De hecho, el equipo de Alejandro Restrepo puede sacar ventaja si aprovecha estas tres condiciones, porque son sus últimas cartas para lograr el título nacional a fin de año. Con Sporting Cristal, Universitario de Deportes y Melgar como candidatos directos, los blanquiazules tienen poco margen de error y cada detalle será clave para marcar diferencias respecto a sus rivales.

Hernán Barcos celebra con Jeriel De Santis el único gol en la victoria de Alianza Lima sobre UTC (1-0). Foto: GEC

Alianza Lima y cuatro visitas a la altura

Para el Clausura, Alianza Lima disputará el 23% de sus partidos en altura (Cajamarca, Andahuaylas y Cusco) y el resto será en ciudades del llano, incluyendo Trujillo, Piura y Callao . Eso significa un respiro para Restrepo, cuyas cifras jugando en ciudades de altitud es mala. De hecho, hasta hoy, a los íntimos les tocó pisar Tarma, Cusco y Arequipa, donde cosechó tres derrotas que pasaron factura en el Apertura; incluso, les falta subir a Huancayo y Cusco para medirse contra Sport Huancayo y Cusco FC en la recta final de este certamen. Si miramos la efectividad, los victorianos no han logrado sumar puntos en ese tipo de geografías y están obligados a revertir esa situación a fin de incrementar sus chances para campeonar.

El panorama para Universitario y Sporting Cristal es distinto, ya que en el Clausura les tocará jugar en altura en cinco oportunidades cada uno. Los cremas visitarán Arequipa, Huancayo, Cusco, Cajamarca y Andahuaylas; mientras que los celestes pisarán Tarma, Andahuaylas, Arequipa, Huancayo, Cusco en ese orden. A diferencia de Alianza Lima, ambos equipos tendrán menos partidos en el llano y también les tocará medirse contra Melgar, otro candidato al título, en la ‘Ciudad Blanca’. En la cancha de los blanquiazules está sacar provecho de esa pequeña diferencia.

Así jugarán en altura en el Clausura

Alianza Lima Universitario Sporting Cristal Fecha 5: vs. Comerciantes Unidos (Cajamarca) Fecha 4: vs. Melgar (Arequipa) Fecha 1: vs. ADT (Tarma) Fecha 9: vs. Los Chankas (Andahuaylas) Fecha 6: vs. Sport Huancayo (Huancayo) Fecha 4: vs. Los Chankas (Andahuaylas) Fecha 14: vs. UTC (Cajamarca) Fecha 8: vs. Cusco FC (Cusco) Fecha 8: vs. Melgar (Arequipa) Fecha 16: vs. Cusco FC (Cusco) Fecha 13: vs. Comerciantes Unidos (Cajamarca) Fecha 10: vs. Sport Huancayo (Huancayo) Fecha 17: vs. Los Chankas (Andahuaylas) Fecha 12: vs. Cusco FC (Cusco)

La recuperación de los lesionados

Si hubo un problema constante en Alianza Lima durante el Apertura fue la cantidad de lesionados que tuvo en su plantel. En abril pasado, los íntimos acumularon hasta seis bajas por este motivo, situación que trastocó la planificación del comando técnico y complicó las opciones de ganar el primer torneo del año. Sin embargo, para el inicio del Clausura, el panorama pinta mejor, porque Alejandro Restrepo podrá contar con casi todos a su disposición. De hecho, Cecilio Waterman y Ricardo Lagos vienen recuperándose poco a poco y es cuestión de tiempo para verlo en acción otra vez. Solo quedaría pendiente el retorno de Pablo Sabbag, quien sufrió una lesión en el tobillo y está en la etapa final de su rehabilitación.

Con un plantel más amplio, hay mayores opciones sostener una regularidad en el Clausura. Y lo que le faltó a Alianza Lima para resolver algunos partidos fue tener una banca más amplia, con variantes que le ofrezcan a Restrepo los recursos necesarios en la cancha. Waterman es una pieza importante para el equipo por su explosividad y rigor físico en zona de ataque. Con Lagos, en cambio, el equipo pudo reinventarse con Juan Pablo Freytes y solucionar ese problema. No obstante, con dos jugadores más en el grupo, la competitividad crecerá y el juego del equipo será el más beneficiado.

Cecilio Waterman viene trabajando con balón y su regreso a los campos es cuestión de tiempo.

El manejo de la presión

Para Alianza Lima ha sido difícil mantener el ritmo de competencia entre Liga 1 y Copa Libertadores. Como todo equipo grande, está obligado a destacar en ambos torneo, pero no le ha ido del todo bien con la seguidilla de partidos. Desde abril, mes en el que inició la fase de grupos del certamen internacional, hasta fines de mayo, los íntimos habrán disputado en promedio un partido cada 3.8 días . Eso, sumado a los problemas por lesión, genera un desgaste físico y emocional impresionante. Es cierto que el plantel debe estar preparado para afrontarlo, pero también es necesario dosificar energías.

Para el Clausura este panorama será distinto, porque ya no tendrá esa presión de jugar entre semana torneo local e internacional. Si Alianza Lima clasifica a octavos de la Libertadores o continúa su aventura en la Sudamericana, solo tendrá que enfocarse en un rival y en partidos de ida y vuelta. Y si queda eliminado de ambos torneos, su foco de atención estará puesto en el Clausura. En ese sentido, lo que venga es cuestión de prioridades. Eso sí, el club tiene como objetivo salir campeón nacional y ganar el Clausura es su última oportunidad para conseguirlo.





