¿Cómo te sientes al entrar en la historia futbolística de Alianza Lima siendo bicampeón de la Liga 1?

Lo mío es hablar más dentro de la cancha. Siempre soñaba con estar en Alianza, en un equipo grande y ser bicampeón. Me llena de mucha emoción, alegría, jamás hubiese imaginado todo esto. También me costó para llegar a este momento. Hice muchos sacrificios que valieron la pena.

¿Qué sacrificios?

Dejar a mi familia (San Juan de Bigote, Morropón, Piura). A mi hijita (Valentina), ya no la veía los fines de semana, a mis padres, a mis abuelos. Después la complicación de mi lesión a la rodilla (ligamentos cruzados). Cuando llegué a Alianza Lima (2021), no podía competir, estaba sentido. Conversaba con el psicólogo de Alianza (Luciano Scerpella), quien confiaba en mi recuperación. Yo le decía que iba a jugar y salir campeón. Lo gané con esfuerzo. Pasé casi once meses sin jugar un partido oficial, pero Alianza me apoyó.

Además de la familia, a la distancia, hubo más personas que te apoyan emocionalmente…

Sí, me rodeaba de personas sinceras. Mi esposa (Francesca), familiares cercanos. Todos sentían mi frustración, pero no podían verme mal, tenía que jugar. Soy de las personas que visualizan mucho el futuro, me veía siendo el mejor del partido, anotando goles, sabía que iba a volver a la cancha. También hablaba con Aldair Salazar, Ricardo Buitrago (excompañeros de Municipal), quienes me alentaban. Después, cuando regresé, siempre entrené como si iba a jugar un partido, tenía seguridad.

También cambiaste tu físico... ¿Cuántos kilos bajaste de peso?

Era un tema que el doctor Julio Segura me comentó. No podía jugar con ese peso por mi rodilla. Corría el riesgo en volver a lesionarme. La rodilla no iba a aguantar. Me puse fuerte, y tenía que recuperarme. Eso me motivó a competir más en Alianza por el puesto. Bajé seis kilos, de 82 pasé a 76.

¿Costó el cambio de alimentación?

Mi señora es la que me cocina. Yo ignoraba mucho el tema de la nutricionista, también de los carbohidratos. Así que comencé a eliminar malas costumbres alimenticias que no hacían nada bien a mi cuerpo. Gracias a eso pude conocer un poco más mi cuerpo.

Desde que jugaste Copa Perú con Atlético Grau de Piura, a ti nadie te regaló nada en el fútbol…

Desde los quince años que salí de mi pueblo. Viví en Chiclayo, Piura, Trujillo, pero gracias a Dios tuve buenos compañeros. Siempre recibí consejos que me acortaron el camino.

Uno de los que siempre te aconsejó fue tu abuelo…

Sí, el abuelo paterno (Santos Vílchez). Yo vivía la mayoría de mis años de infancia con mis abuelos. En mi pueblo vendía pan, dulces, marcianos, plátanos, higos, todo eso me gustó. Sabía que, con ese dinero mis abuelos podían comprar carne. Mi primera bicicleta que me compré fue con las ganancias que vendía pan. Esas cosas me ponen sentimental. Siempre me aconsejaron. Ahora su ausencia es motivo de tristeza.

De rodillas hasta el cielo

¿Para quién fue la ofrenda de rodillas hasta la mitad de la cancha?

Esa promesa se la hice a Dios antes del partido en Arequipa. Siempre le cuento cosas a Dios, es como hablar con mi abuelo, como si estuviese al lado . Le pido que me brinde sabiduría para tomar buenas decisiones en mi vida, en los partidos. Le agradecí y le dije que, pase lo que pase, iba a caminar de rodillas hasta la mitad de la cancha. Logremos el bicampeonato, así que estuve más feliz. Dios no se queda con el trabajo de nadie. Así me manejo en la vida.

¿Qué pensabas en el trayecto?

En mi abuelo, cómo él festeja, gritaba cuando hacía los goles. Lo que mi abuela me contaba. Mi abuelo por parte de papá, con él crecí. No le gustaba el fútbol, pero desde que empecé a jugar cambió de opinión. Decía que jamás hubiese imaginado que su nieto sea futbolista. Yo era su orgullo. Es la persona que siempre admiré, un caballero, muy respetuoso.

¿Te das cuenta de la magnitud del bicampeonato con Alianza Lima?

A veces estoy pensando y me pregunto: “Soy bicampeón, soy bicampeón”. Si yo hubiese querido imaginar esto, jamás lo hubiese hecho. A pesar de que Alianza iba a jugar la Liga 2, al final salimos campeones, y este año la gente comenzó a creer más en nosotros. Fue una temporada especial. Campeonar con nuestra gente en Matute, espectacular. Más no se pude pedir.

Cambiaste tu nombre de perfil en Instagram tras el bicampeonato. Ahora se te ubica como: a “yordi_bivilchez_22­_13..

Sí. Yo me sentía nervioso por ser primera vez que iba mi familia a verme al estadio. Mi hija Valentina, mi hijo que está en el vientre, mi esposa, mi tía, esa noche no podía defraudarlos. Al principio me sentí nervioso, pero después todo cambió. Además, las finales que perdió Alianza como local en Matute, teníamos que cambiar la historia. Hemos roto malas rachas en Cusco, Ayacucho, y ahora salir campeones en Matute. Era este año.

¿Serás nuevamente papá?

Sí, dos de dos. Le digo a mi esposa, ahora el tricampeonato. Feliz, mis dos hijos nacieron campeones, Valentina, y ahora mi bebé en camino. Gracias a Dios. Yo conozco a mi señora tres semanas antes de romperme los ligamentos cruzados. Yo no tenía familia acá, era tema de cuarentena de Covid, ella estuvo conmigo . No podía ni pararme a tomar un vaso de agua. Dios nos ha bendecido juntos con una hermosa familia.

¿Cómo te cambió la vida al ser protagonista en Alianza Lima?

El hincha es pasional. Aceptar las críticas cuando va mal y bien. No hay que comerse el caramelito. Hay que ser cordial, uno se siente feliz. Cuando las cosas estaban mal después de la Copa Libertadores, yo no quería ni salir. Ahora es bonito que el hincha reconozca el esfuerzo, te de un abrazo.

El autogol en Arequipa y la reivindicación en Matute

Después de la desafortunada jugada (autogol) en Arequipa, enmendaste el error con un gol en Matute y posterior bicampeonato…

Veo todas las muestras de solidaridad conmigo de la gente de Alianza, la gente reconoce mi trabajo. No leí ningún mensaje negativo. Por eso no me sentí mal, tenía que retribuirle a la gente de lo que me daba. Pasaba por mi por mi familia, y para no cargar con eso (autogol). Ya no se me iba a reconocer como uno de los mejores, la historia hubiese sido distinta. Hoy todos se acuerdan del gol, de la forma como cerré el año.

Pablo Míguez declaró que eres el mejor defensa de la Liga 1 y que deberías estar en la selección peruana de fútbol…

No lo había escuchado. Cuando conversamos me decía que era un buen central, buen compañero, seguramente voy a tener la oportunidad en la selección, igual es difícil, hay buenos jugadores en mi puesto, todos en el extranjero, pero a mi siempre me ha gustado la competencia. Desde que empecé siendo central, me gustó la competencia para sacar lo mejor de mis virtudes.

¿Qué jugador de la selección peruana siempre seguiste en tu posición dentro de la cancha?

Alberto Rodríguez. Después hay jugadores que están maduros como Miguel Araujo , otros en el extranjero, eso es muy bueno para la selección.

¿Ya renovaste?

Sí, por dos temporadas.

La cuenta pendiente es la Copa Libertadores 2023…

Cada vez que tenemos la oportunidad de cambiar la historia lo vamos a hacer. El tema de la Libertadores no se dio el año pasado, pero ahora vamos a cambiar la historia. Sí o sí, lo haremos.

El efecto ‘Chicho’

¿Cuánto influye Guillermo Salas en el grupo?

Sabe las condiciones de cada jugar desde el año pasado. Cuando asumió impuso su idea, sus decisiones y valieron mucho al equipo. Se hablaba mucho de la interna del equipo, que estaba partido, pero “Chicho” supo sacar lo mejor de cada uno, el que estaba bien jugaba. Me habla un montón, da mucha confianza.

¿Qué otros compañeros son los que aconsejan en vestuarios?

Hernán Barcos. Es un jugador excelente, y como persona, he tenido oportunidad de tratarlo más. Converso dos horas con él, es un buen padre. Suma bastante. Siempre he tenido una amistad cercana. Transmite mucho. Me comenta sus experiencias en otras ligas, las intensidades, ya que ha estado en muchos países. También me comentaba cómo debo manejarme como futbolista, no ganarme enemistades, ser correcto y siempre respetuoso. Es un jugador muy disciplinado. Igualmente, Ballón. Siempre me hablaba. Me decía que juegue como sabía. También Jefferson Farfán.

¿Cómo era Jefferson Farfán en la interna contigo?

Yo le dije que lo veía por televisión y leía en los diarios. Es un sueño conversar y compartir vestuarios con él . Me aconseja mucho, le gusta mi juego, y eso me hacía sacar pecho por orgullo. Farfán y el “Zorrito” son emblemas de Alianza.

Hay gente que lo critica por no cerrar el año jugando con regularidad…

Los que critican no ven lo que pasa dentro de la institución. No saben lo que suma. Quisiéramos que siga en Alianza, transmite mucho. Es motivante tenerlo de compañero. Aguirre también es un emblema, es el jugador que más títulos le ha dado a Alianza. Es una leyenda viviente en Alianza.

¿Emigrar a otro fútbol es un objetivo a corto plazo?

Mi ilusión es jugar en otra liga. Me gusta mucho la argentina y mexicana. Emigrar sería un sueño para después decir que salí bicampeón con Alianza, emigré y jugué por mi selección, esos son los sueños de cada jugador profesional.

¿A qué jugador extranjero admiras en tu puesto?

Thiago Silva. Es sereno, tranquilo. No me comparo, pero sí quiero llegar a ser lo más cercano a él. Jugó Copa del Mundo, es uno de los mejores centrales. Veo sus vídeos, más cuando estaba en Juan Aurich y Municipal.

