Que Alianza Universidad haya perdido el primer lugar en el reinicio de la Liga 1 (cayeron contra Mannucci y empataron con Atlético Grau y Deportivo Municipal), algunos lo sustentan que es por la pérdida de su localía en Huánuco y otros por la ’para’. Sin embargo, el nombre de Jack Durán también podría ser una respuesta (fue operado de la rodilla izquierda). Los números no mienten cuando él está en cancha.

Incluso los dirigidos por Ronny Revollar perdieron la brújula desde el cotejo ante Ayacucho, previo a la pandemia (empataron 1-1): Jack no apareció por acumulación de amarilla y con él sobre el verde, los de Huánuco sumaron todos los puntos en los cinco primeros partidos del certamen (o sea, 15). ¿Cuál es la buena noticia en medio de este escenario? Entrena a la par del grupo, desde el lunes pasado, y estará mañana en lista frente a Universitario de Deportes.

El extremo estuvo en DeporCast y señaló: “Me sentía con mucha impotencia por no jugar y veía a los compañeros sacrificándose. Bueno, ahora estoy entrenando, me siento bien y ya preparado para un alto rendimiento”. Con relación al presente del plantel, que no suma de a tres en el reinicio del campeonato, el atacante siente que recuperarán el paso.

“Jugar al fútbol después de cinco meses es complicado, sobre todo para volver a evaluar lo que quiere el técnico. Poco a poco se irán corrigiendo los errores”. Ahora, Jack Durán, a su vez, habló sobre el choque clave que tienen mañana frente a los cremas, quienes marchan punteros (Alianza Universidad está a un punto): “La ’U’ es un equipo muy complicado, con buenos jugadores, buena defensa y que tiene buen contragolpe. Así que uno tiene que estar atento al máximo”.

La ilusión de pisar la Videna

Jack Durán tiene 28 años y su nombre tomó más protagonismo desde la temporada anterior. ¿Qué ocurrió para que antes mire de manera más lejana una posible convocatoria? “Fue el tiempo que estuve pensando mal, el tiempo de vida mundana, pero la familia me apoyó”. Sí, se hizo fuerte y nadie se hubiera sorprendido si aparecía en la lista que dio a conocer Ricardo Gareca hace más de una semana, con jugadores del torneo local.

La operación en la rodilla izquierda le quitó la chance: “Me ilusionaba mucho estar en esta convocatoria, lamentablemente me tocó lesionarme. Por algo pasan las cosas y solo me toca esforzarme para ser convocado”. Ahora, sobre la ilusión de regresar en algún momento a La Victoria (su casa), esto añadió: “Todos quisieran jugar en un equipo grande, pero de ese tema se encarga mi representante José Chacón, solo me queda trabajar para el club que estoy ahora”.

TE PUEDE INTERESAR