Casi se van a las manos en el Alianza Universidad vs. UTC. Reimond Manco y Jorginho Sernaqué tuvieron un fuerte cruce de palabras en el encuentro válido por la octava jornada de la primera fase de la Liga 1, el mismo que se desarrolló en el estadio de la Videna FPF.

Una dura falta del jugador cajamarquino sobre los minutos finales del compromiso hizo que el ‘Rei’ se salga de sus casillas, levantándose a recriminar la acción a quien era, desde ese momento, el héroe de la jornada en el partido.

El árbitro criticó la acción de ambos en el Alianza Universidad vs. UTC y no dudó en mostrarles la tarjeta roja. Sin embargo, el cruca no quedó ahí, ya que los futbolistas continuaron intercambiando palabras de grueso calibre mientras se dirigían a sus respectivos bancos de suplentes.

Alianza Universidad vs. UTC: la crónica del partido

Ambas instituciones necesitaban con urgencia sumar de a tres. UTC, por ejemplo, venía de caer frente a Ayacucho FC, San Martín y Universitario. Alianza Universidad, por su parte, también tenía los registros en rojo: en la fecha 7 tropezaron con Municipal. Quizás esos detalles influyeron para que el cotejo se haga de ida y vuelta en la Videna, correspondiente a la fecha 8 de la Liga 1. Al final el ‘Gavilán’ fue el que golpeó.

UTC volvió a sonreír después de tres partidos. Alianza Universidad, en cambio, aún tiene tarea de cara a la última fecha de la Fase 1, si es que no quiere quedar lejos de la zona de clasificación a torneos internacionales para el término de la presente temporada del campeonato local.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Selección Peruana: Conoce el fixture de junio en Eliminatorias y Copa América