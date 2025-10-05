Alineación de Alianza Lima. (Foto: Paloma Del Solar)
está mirando más la Tabla Acumulada, donde ubica tercero, a un punto de Cusco FC, que la del , donde Universitario de Deportes le sacó nueve puntos. En caso no tenga opción a pelear por el título nacional, la mirada del equipo de Néstor Gorosito está puesta en asegurar su boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para ello, necesita quedar en segundo lugar en el acumulado y hoy, si vence a , se acercará a ese objetivo. En ese sentido, el ‘Pipo’ alista novedades en su once. Revisa la posible alineación a continuación.

