Alineación de Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos. (Foto: @clubalianzalima)
Alineación de Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos. (Foto: @clubalianzalima)
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Alineación de Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos. (Foto: @clubalianzalima)

  • Alineación de Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos. (Foto: @clubalianzalima)
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    Alineación de Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos. (Foto: @clubalianzalima)

  • Alejandro Duarte. (Foto: Alianza Lima)
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    Alejandro Duarte. (Foto: Alianza Lima)

  • Marco Huamán. (Foto: Getty Images)
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    Marco Huamán. (Foto: Getty Images)

  • Renzo Garcés (Foto: @AlianzaLIma)
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    Renzo Garcés (Foto: @AlianzaLIma)

  • Mateo Antoni. (Foto: Alianza Lima)
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    Mateo Antoni. (Foto: Alianza Lima)

  • Gianfranco Chávez. (Foto: Getty Images)
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    Gianfranco Chávez. (Foto: Getty Images)

  • Luis Advíncula. (Foto: Getty Images)
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    Luis Advíncula. (Foto: Getty Images)

  • Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)
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    Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)

  • Fernando Gaibor. (Foto: Getty Images)
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    Fernando Gaibor. (Foto: Getty Images)

  • Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)
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    Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)

  • Eryc Castillo. (Foto: Alianza Lima)
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    Eryc Castillo. (Foto: Alianza Lima)

  • Federico Girotti. (Foto: Alianza Lima)
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    Federico Girotti. (Foto: Alianza Lima)

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visita a por la fecha 2 del Torneo Clausura, en el Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo desde las 3:30 p.m. con novedades en su alineación. El cuadro blanquiazul, dirigido por Pablo Guede, presenta ausencias en el ataque debido a las bajas por lesión de Luis Ramos y Paolo Guerrero. En ese sentido, Eryc Castillo acompañará a Federico Girotti en la ofensiva para este compromiso, dejando el juvenil Geray Motta a la expectativa. Cabe recordar que Alianza Lima viene de vencer 2-1 a Sport Huancayo en el debut del Torneo Clausura en Matute, remontando el partido con doblete de la ‘Culebra’ Castillo; Comerciantes Unidos, por su parte, empató 2-2 ante CD Moquegua de visita con goles de Matías Sen y Josuee Herrera.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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